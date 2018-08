“Un bagno di sangue”. Un nuovo caso choc in Italia: trovata morta a 31 anni

Un ritrovamento horror, un corpo senza vita ritrovato in una pozza di sangue. A fare la scoperta, orribile, un parente della vittima, visibilmente sotto choc dopo essersi trovato di fronte quel terribile spettacolo. Un giallo che ha fatto il giro dei social e che in queste ore potrebbe avvicinarsi a una soluzione quello andato in scena nella città di Arischia, a pochi chilometri da L'Aquila, in Abruzzo. Tutto è successo nel pomeriggio, quando una giovane trentenne è stata trovata riversa a terra, senza vita, all'interno del proprio appartamento. La casa si trova all'interno di un complesso di alloggi che proprio qualche mese fa era stato evacuato a seguito di un principio di incendio. Per fortuna in quell'occasione non c'erano state gravi conseguenze per nessuno degli abitanti. Oggi, quella morte assurda e al momento senza spiegazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando alle prime indiscrezioni, la giovane, classe 1987, di cui non è ancora stata nota l'identità, sarebbe stata scoperta riversa in una pozza di sangue. Il ritrovamento del corpo sarebbe stato fatto dal fratello della vittima che una volta di fronte alla sorella ha subito impugnato il telefonino per dare l'allarme. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo della tragedia era già troppo tardi e non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. (Continua a leggere dopo la foto)

Sul posto, insieme all'ambulanza, sono subito arrivati i carabinieri e la polizia, che hanno bloccato l'accesso al complesso impedendo a chiunque di avvicinarsi, permettendo così agli inquirenti di svolgere tutte le analisi necessarie. La notizia ha colpito ovviamente molto gli abitanti della zona, rimasti increduli di fronte alla notizia della morte di una ragazza così giovane, sulla quale restano ancora molti dubbi. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando a quanto riportato dalle testate locali, al momento non è esclusa nessuna pista: tra le ipotesi più accreditate è che la vittima possa essere stata uccisa, un'ipotesi che ha preso piede dopo i primi esami svolti sul corpo della ragazza trovata senza vita. Sul cadavere è stata infatti rinvenuta una ferita da arma da taglio all'altezza del ventre, ce potrebbe essere stata fatale.

“C’è un cadavere!”. Choc nel bosco, Mauro trovato così

fbq('track', 'STORIE');