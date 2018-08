Le accuse, pesantissime. La replica. E poi, come in un giallo dove i colpi di scena si susseguono pagina dopo pagina, ecco anche la foto che prova tutto. A pubblicarla il sito TMZ, che ha diffuso uno scatto dove Asia Argento si trova a letto con Jimmy Bennett, attore e musicista che successivamente ha minacciato di denunciarla per violenza e molestie. All'epoca in cui lo scatto è stato realizzato, Bennett aveva 17 anni. I due, stando a quanto emerso sulle testate americane, si erano scattati un selfie a letto, apparentemente nudi. Ma è lo scambio di sms con un amico diffuso sempre dai giornali statunitensi, qualora dovesse essere ritenuto originale, a rappresentare la conferma incontrovertibile di un rapporto intimo tra i due. Nel messaggio, Asia ammette: "Ho fatto sesso con lui. Non sapevo fosse minorenne". Parole che lascerebbero davvero poco spazio all'immaginazione e cancellerebbero ogni possibile dubbio. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli sms riportati da Tmz, qualora dovessero ritenuti essere originali, sconfessano la versione fornita dalla Argento fino a oggi. Parlando con un amico successivamente al momento in cui il New York Times ha pubblicato la notizia bomba del risarcimento a Bennett, Asia scrive: "Ho fatto sesso con lui, non sapevo fosse minorenne fino a quando non è arrivata la lettera di estorsione. Il pubblico non sa niente, solo quello che ha scritto il New York Times. Quel ragazzino arrapato mi è saltato addosso".

Uno scambio di sms con un amico che prosegue poi così: lui chiede alla Argento se abbia conservato le conversazioni tra i due, lei risponde che erano avvenute tutte via Snapchat. Aggiunge che fin dall'inizio si era dimostrata reticente a pagare, nonostante il compagno Anthony Bourdain le avesse suggerito di farlo. La Argento aggiunge: "Carrie (si riferisce al suo avvocato, ndr) non voleva che pagassi, voleva che andassi dalla stampa e dimostrassi che ero stata vittima di un ricatto".

"Se perdo il lavoro me ne andrò in Africa o nella foresta amazzonica" prosegue poi la Argento di fronte all'eventualità di uno scandalo. All'amico che le chiede chiarimento sulla foto, risponde ancora: "Si vede il mio seno, è tutto. Non prova nulla". Asia hapoi specificato che non c'era stata violenza: "Mi mandava foto di lui nudo. Lo ha fatto per anni, fino a due settimane prima che arrivassero le sue accuse. Non è stato uno stupro, lui era sopra di me poi, mi ha detto che ero la sua fantasia sessuale da quando aveva 12 anni".

