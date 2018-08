È di dieci morti il bilancio conclusivo della piena del torrente Raganello, nel Parco del Pollino a Civita, in provincia di Cosenza. I tre dispersi sono stati localizzati grazie al GPS dei loro telefonini: erano sul versante lucano del Pollino, dove si erano accampati rinunciando, a causa del maltempo, alla prevista gita alle Gole del Raganello. Una tragedia forse evitabile: c'era un bollettino di allerta meteo diffuso dalla Protezione civile sin dal giorno prima. Eventuali responsabilità saranno accertate dalla Procura di Castrovillari, che ha aperto un’inchiesta: omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d’atti d’ufficio sono i reati ipotizzati. Cordoglio per la tragedia è stato espresso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Tutto il nostro Paese prova grande tristezza per questa nuova tragedia che ha provocato tanti morti e feriti nel Parco del Pollino", ha detto il capo dello Stato. "Esprimo - ha aggiunto - la più grande solidarietà ai familiari delle vittime e ai feriti e ringrazio gli uomini del soccorso che hanno operato e stanno tuttora operando, con la consueta abnegazione, in condizioni difficili". (Continua a leggere dopo la foto)



Sono stati ufficializzati in serata, alla prefettura di Cosenza, i nomi delle dieci vittime. Si tratta di Antonio De Rasis, dell'86, nato a Trebisacce e residente a Cerchiara di Calabria; Gianfranco Fumarola, nato a Martina Franca nel '75; Antonio Santopaolo, nato a Napoli nel '74, e la moglie Carmela Tammaro, nata a Napoli nel '77 e residente a Qualiano; Maria Immacolata Marrazzo, nata a Torre del Greco nel '75 e residente a Ercolano; Carlo Maurici, nato a Roma nell'83 e residente nella Capitale; Valentina Venditti, dell'84, nata e residente a Roma; Paola Romagnoli, nata a Bergamo nel '63; Miriam Mezzolla, nata a Taranto nel '91, e Claudia Giampietro, nata a Conversano nell'87. A colpire, in particolare, è la storia di Antonio e Carmen... (Continua a leggere dopo la foto)



Ci sono dolore e sgomento a Qualiano, provincia di Napoli, dove abitavano Antonio Santopaolo e sua moglie Carmen Tammaro, morti sepolti dalla piena in quella stretta gola, ma non senza essere riusciti a mettere in salvo le due figlie, Michela di 12 anni, e Chiara, dieci anni - la manina dal fango - facendo loro scudo con i proprio corpi. Una famiglia molto unita raccontano le cronache locali. Come si può vedere dai profili social, amavano stare insieme, viaggiare e condividere le loro avventure su Facebook e Instagram. L’ultimo viaggio a Parigi lo scorso luglio. Sorridenti, felici e spensierati. Una capitale europea prima delle vacanze in Calabria, l’ultima per la famiglia Santopaolo. I parenti sono partiti per la Calabria per il riconoscimento dei corpi. (Continua a leggere dopo la foto)



Il numero dei visitatori nella zona delle gole del Raganello, specie durante i fine settimana e i giorni di festa, è altissimo. L’onda di piena giunta lunedì pomeriggio ha travolto tutti sia per la forza che per la portata del torrente. Un muro d'acqua e detriti di almeno 2,5 metri di altezza che ha scaraventato le persone a centinaia di metri di distanza. Alcuni corpi sono stati recuperati ad almeno tre chilometri dal punto di 'impatto' della piena.

Leggi anche:

“È terribile”. I figli di 11 e 9 anni muoiono a distanza di 8 mesi. La madre sapeva tutto

fbq('track', 'STORIE');