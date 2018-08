Giornali italiani in lutto: è morto a 72 anni dopo una grave malattia. Cordoglio totale

Grave lutto in Italia. Se ne è andato un personaggio unico che resterà per sempre nel cuore di tutti noi. Addio Vincenzo Gallo, anzi, addio Vincino. Tutti lo conoscevano così. Vincino, lo storico vignettista tra i fondatori de “Il Male”, per anni collaboratore del Corriere della Sera, se ne è andato a 72 anni per una grave malattia che aveva da tempo. Nato a Palermo nel 1946, Vincino ha lavorato fino all’ultimo giorno di vita. “Oggi se n’è andato un pezzo della famiglia del Foglio. Vincenzo Gallo, per tutti Vincino, era malato da tempo ed è morto a Roma - ha scritto Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, giornale con il quale Vincino ha collaborato fino all’ultimo - Ha disegnato per noi fino all’ultimo giorno e la vignetta che illustra questo articolo è il suo ultimo disegno, pubblicato nel Foglio di oggi”. “Uno sghembo manuale di satira, un flusso d’incoscienza, un’autobiografia oscena e candida” aveva scritto Giuliano Ferrara un mese fa per presentare il suo ultimo libro, un’autobiografia. Continua a leggere dopo la foto

Tra i primi a commentare la morte del fumettista, il collega e amico Vauro Senesi che gli ha fatto un tributo con una vignetta commemorativa. Come riporta il Corriere della Sera, durante l’anno della contestazione giovanile nel 1968 milita in Lotta Continua a Palermo. L’anno successivo incomincia a collaborare con il quotidiano “L’Ora” di Palermo e, da disegnatore, segue il processo sulla strage di viale Lazio. Dal 1972 al 1978 sta al giornale di Lotta Continua, poi fonda “L’avventurista”, inserto satirico dello stesso giornale del movimento. Poi partecipa alla nascita della storica rivista “Il male”, di cui sarà direttore per quattro anni fino alla chiusura, nel 1982. Continua a leggere dopo la foto

Tra il 1984 e il 1985 è direttore di “Ottovolante”; nel 1985 incomincia a collaborare a Telelora con un ciclo televisivo chiamato “Patate”. Nello stesso anno inizia a collaborare con il supplemento dell’Espresso “Il Clandestino”, con “Tango” (supplemento de L’Unità) e con “Linus”. Poi, nel 1987 diventa direttore di Zut. Poi, però, viene licenziato per via di un servizio sull’amante di Scalfari che crea un caos senza pari. Nel 1987, poi, inizia a collaborare per il Corriere della Sera. Continua a leggere dopo la foto

Nel 1988 viene alla luce “Cuore” e Gallo è uno dei più amati. Poi, per via delle sue numerose collaborazioni, viene soprannominato “vignettista dai facili costumi”, soprannome che si porterà appresso fino al 1995 quando inizia a collaborare a Il Foglio, quotidiano con il quale ha collaborato fino al suo ultimo giorno di vita. Ma prima, nel 2011, insieme a Vauro aveva provato a rifondare “Il Male”. Un sogno – di due anni – che è riuscito a realizzare. Insieme a tutti gli altri.

“È stato un eroe”. Morto lo scrittore e giornalista. Doveva essere una giornata come le altre, poi è accaduto l’impensabile