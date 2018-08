Un Paese allo sbando, l’Italia, quello raccontato in questi ultimi giorni, anche dalla stampa estera. Dopo la tragedia di Genova un altro terribile disastro ha sconvolto la quiete estiva di una nazione intera. Dopo i primi morti accertati del Pollino, ora è il momento dei ritrovamenti. Quello che sconvolge è la triste sorte di una famiglia coinvolta nella piena del Raganello residente a Torre del Greco: la cittadina vesuviana che ha pianto la perdita di quattro ragazzi durante il crollo di ponte Morandi a Genova. Morta una donna, Immacolata Marrazzo, messi in salvo e ora ricoverati il marito,Giovanni Sarnataro, e i due figli Marco e Angela. Per le vittime il cordoglio delle istituzioni. Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba ha scritto su Facebook: “La tragedia del Pollino è diventata la tragedia di Torre del Greco: siamo addolorati, siamo ancora lacerati dal dolore per le vittime di Genova. Ci siamo già in contatto con la famiglia Sarnataro-Marrazzo, cui ci stringiamo: siamo a loro disposizione per conforto, aiuto materiale e umano”. (Continua dopo la foto)



La famiglia, molto conosciuta in città, si trovava da qualche giorno in vacanza in Calabria, e al momento della piena stava facendo un'escursione al Pollino. Con loro anche una famiglia di Qualiano: erano partiti insieme,ma anche Carmen Tammaro e Antonio Santopaolo, marito e moglie, sono deceduti nel dramma della piena al Parco del Pollino. Nel frattempo continuano le ricerche dei dispersi da parte dei soccorritori dopo la piena del torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, nel parco nazionale del Pollino. Sono arrivate in Calabria nuove squadre del Soccorso Alpino provenienti da Basilicata, Campania e Umbria. Ma cosa è successo precisamente?

Due gruppi di persone, almeno 36 escursionisti, stavano partecipando a una visita guidata delle gole del Raganello e del canyon, quando sono stati sorpresi dalla violenta piena del torrente. Ieri una forte tempesta si è abbattuta sulla zona. L'acqua si è alzata e ha travolto alcuni di loro. Per molti non c'è stato nulla da fare, altri fortunatamente sono riusciti a salvarsi. Le Gole del Raganello, riserva naturale protetta del Parco Nazionale del Pollino al confine tra Calabria e Basilicata, costituiscono un scenografico canyon lungo circa 17 km, e sono tra le mete più frequentate della Calabria per chi ama fare canoying e rafting.

L'area delle gole si estende dalla Sorgente della Lamia raggiungendo un'area attigua all'abitato di Civita di Castrovillari, dove sorge il caratteristico Ponte del Diavolo. Qui il corso del torrente Raganello diventa più regolare e scorre lungo una valle più aperta, che si mantiene tale fino alla foce. Il canyon del Raganello si distingue in due parti: Gole alte e Gole basse. In quelle alte la conformazione del torrente è accidentata. In quelle basse il percorso è simile per conformazione a quello superiore, ma più difficoltoso da percorrere, per via della maggiore quantità d'acqua e della presenza di punti maggiormente scoscesi.

