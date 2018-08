Sono state trovate vive le tre persone che erano segnalate come disperse nella tragedia avvenuta ieri nelle gole del torrente Raganello a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove due gruppi di escursionisti sono stati travolti da un fiume di fango mentre facevano canyoning. Si tratta di pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse ma che in realtà non avevano mai raggiunto le Gole del Raganello. Il numero delle vittime accertate è di 10 (6 donne e 4 uomini), mentre sono 33 le persone tratte in salvo, tra gruppi organizzati ed escursionisti solitari, dai soccorritori che per tutta la notte sono andati avanti con le ricerche nelle gole del Raganello. "Non abbiamo un elenco dettagliato delle persone entrate nelle Gole del Raganello - ha detto il vicepresidente del Soccorso alpino della Calabria ai microfoni di SkyTg24 -. Nella notte abbiamo recuperato quattro corpi nella parte finale delle gole. La forza dell'acqua è stata veramente devastante, uno dei corpi lo abbiamo ritrovato a 8 km dal ponte del Diavolo''. Sul canyon erano presenti due gruppi di 18 escursionisti per un totale di 36 persone, ma non si può escludere che sul torrente fossero presenti altre persone non accompagnate da guide. La speranza, comunque, "è che non ci sia nessuno o che siano riusciti a mettersi in salvo, ma non possiamo ancora sapere se e quante persone sono lì dentro perché non esiste un registro di chi entra ed esce dalle gole", ha spiegato ancora Gioia. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, la procura di Castrovillari ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti. I reati ipotizzati sono omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio. "Noi come governo abbiamo chiesto al prefetto di Cosenza di aprire un fascicolo amministrativo per fare chiarezza sulle questioni gestionali che hanno riguardato questa tragedia" ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ai microfoni di Sky Tg24. Quello amministrativo "è importante per capire come ha funzionato la macchina e come ci si è mossi. L'Italia - aggiunge Costa - si è stancata di piangere i morti specialmente se sono morti e feriti che urlano sciatteria e mala gestione del territorio. Io sono qui per dire basta a nome di tutto il governo". (Continua a leggere dopo la foto)



Il torrente Raganello, ancora in piena, continua a trascinare con sé fango e detriti, rendendo difficili le operazioni. "Tra un po', così come hanno già fatto stamattina alle tre, i soccorritori si caleranno dall'alto con la muta da sub, ma così non è facile" ha detto all'AdnKronos Domenico Gioia, coordinatore Guide dell'Aigae della Calabria, che si trova a Civita per seguire le operazioni di ricerca e soccorso. "Il letto del fiume ancora ingrossato - ha sottolineato - rende impossibile ancora entrare nelle gole". Un percorso, quello delle gole, "che ha solo due ingressi - ha sottolineato il coordinatore delle guide Aigae calabre - uno dalla parte di Civita e uno a distanza di 13 km, a San Lorenzo Bellizzi. Questo significa che una volta che ti inoltri nelle gole non c'è altra via di fuga, devi percorrere tutti e 13 i km". E significa anche che, con il letto del fiume ancora ingrossato che blocca l'accesso alle gole, i soccorritori devono calarsi dall'alto, non senza difficoltà. (Continua a leggere dopo la foto)



Ieri cinque feriti sono stati trasportati in ospedale ma nella notte uno di loro non ce l'ha fatta ed è morto. Il Soccorso Alpino ha salvato una bambina in ipotermia, che è stata trasportata all'ospedale di Cosenza e poi trasferita all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Tra le prime vittime identificate c'è una donna di Torre del Greco (Napoli). Si tratta di Maria Immacolata Marrazzo, avvocato, in vacanza con la sua famiglia, marito e due figli, tutti rimasti coinvolti nella piena. I due bambini sono in buone condizioni, mentre il marito, Giovanni Sarnataro, anch'egli avvocato, è ricoverato in ospedale per delle fratture ma non è in pericolo di vita. Tra le vittime ci sono poi due coniugi di Qualiano (Napoli), Carmen Tammaro e Antonio Santopaolo.

