Inizia in modo nefasto la terza settimana di agosto, solitamente scelta per trascorrere le vacanze in parchi divertimento come gli Acquapark o Gardaland. Nella giornata di ieri, infatti, c'è stata grande paura a Ravenna, dove sorge Mirabilandia: un incendio ieri pomeriggio è divampato nel parco divertimenti. Intorno alle 18, in un'area vicina al Katun - come riporta Il Resto del Carlino - sono andate a fuoco alcune sterpaglie. Subito è stato lanciato l'allarme ai vigili del fuoco in servizio nel parco che sono prontamente intervenuti, spegnendo le fiamme. Nel frattempo tutta l'area è stata precauzionalmente evacuata. Non si segnalano danni a persone e cose. La giornata odierna si è riaperta all'insegna della normalità in terra emiliana. Storia diversa, invece, a Bari...



Una bambina di 4 anni è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata colpita da un tirante della ruota panoramica. Il dramma si è consumato a Giovinazzo, in provincia di Bari, nella serata di lunedì 20 agosto nel Luna Park allestito in città per la festa della Santissima Maria di Corsignano. Uno dei tiranti della giostra, però, si è spezzato all'improvviso e ha colpito al volto la giovanissima, che si trovava di passaggio a pochi metri dalla ruota in compagnia dei suoi genitori.



Sono stati proprio il papà e la mamma della bambina a prestare i primi soccorsi prima dell'arrivo degli uomini dei sanitari: le ferite riportate nell'impatto hanno provocato un'abbondante perdita di sangue, ma la bambina non ha mai perso conoscenza. Trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Bari è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al Policlinico di Bari dove è ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe però in coma.



I carabinieri della compagnia di Molfetta, giunti sul posto per garantire l'ordine pubblico, hanno eseguito i rilievi tecnici e deciso di porre sotto sequestro la ruota panoramica. Ancora in corso le indagini per ricostruire con esattezza le cause del cedimento del tirante e risalire a eventuali responsabilità.

