“La verità su questa foto”. Il ‘famoso’ scatto con Salvini: ora parla il venditore di spiaggia

Esulta Matteo Salvini. Il capo politico della Lega ha annunciato con orgoglio i risultati di questi mesi di 'Spiagge sicure', l'atto con cui il ministero dell'Interno ha stanziato risorse da destinare ai Comuni per rendere più vivibili i litorali. Secondo il Viminale in questa estate sono state elevate oltre 1.700 contestazioni e sono stati sequestrati più di 133mila beni per un valore di circa 900mila euro. I Comuni potevano accedere a un fondo di 2,5 milioni di euro messo a disposizione del Viminale e sono state 54 le giunte che hanno deciso di aderire al progetto. Adesioni che hanno portato a 189 assunzioni a tempo determinato e quasi 9mila ore di lavoro straordinario per il controllo delle coste. Un successo che il ministro giallo-verde non ha mancato di rimarcare. "L'anno prossimo andrà ancora meglio", giura Salvini, perché i sindaci hanno capito "che si fa sul serio", ha chiosato Matteo Salvini.



Sui social intanto sta diventando virale una immagine in cui si vede Matteo Salvini sotto l'ombrellone in Versilia mentre allontana garbatamente un vu cumprà che spera di potergli vendere qualcosa. Il venditore abusivo è in piedi, mentre il leghista - seduto su quella che sembra una panca - guarda il telefono e distrattamente dice all'ardito ambulante di allontanarsi. In molti hanno avuto 'reazioni' divertite allo scatto fotografico.



A far chiarezza sull'accaduto è il Corriere della Sera. Il venditore ambulante, Medoune Mbaye, ha rivelato come si è svolto lo scambio con il ministro in costume da bagno sotto l'ombrellone: "Sapevo che quel signore era Matteo Salvini. Ero lì, sulla spiaggia, con mio fratello Moussa che conosce il ministro, gli volevo chiedere anche io un selfie e magari vendergli qualcosa. Lui non mi ha cacciato, è stato gentile e mi ha detto di aspettare perché era al telefono".



Al quotidiano milanese ha rilasciato anche una dichiarazione il fratello del venditore abusivo. Quest'ultimo ha rincarato la dose sottolineando come Salvini sia il contrario di quanto ci si possa immaginare, anche vedendo lo scatto fotografico diventato viale: "Non scrivete male del ministro, mi raccomando. Lo conosciamo è molto bravo e cortese. I miei figli hanno giocato con i suoi sotto l'ombrellone. È un gentiluomo e non è affatto razzista".

