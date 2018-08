Terrore in mare: affonda lo yacht del presentatore della tv italiana. Vivo per miracolo

Il maltempo di questi giorni sta provocando numerosi danni e tantissimi incidenti. Vittima di uno questi è un noto volto della televisione italiana che, nella serata di lunedì 20 agosto 2018, ha visto la sua imbarcazione affondare. La tremenda disavventura in mare ha visto protagonista Guido Meda, giornalista sportivo voce del MotoGp e vicedirettore di Sky Sport. Meda era a bordo del suo yacht insieme ad altre 8 persone – di cui 5 bambini – quando, a causa del maltempo che ha provocato una burrasca, la barca di 15 metri si è scagliata contro gli scogli e, dopo l’impatto, è affondata. Il terrore è stato enorme ma, per fortuna, tutto è finito per il meglio. Meda e il suo equipaggio sono stati messi in salvo da alcune persone che si sono accorte che la barca stava affondando. “Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode che da riva ci hanno visto affondare tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. Se non fosse stato per loro…” ha scritto il giornalista, alle 3 del mattino, grato per l’aiuto ricevuto. Continua a leggere dopo la foto

Guido Meda e i suoi compagni di viaggio sono ancora profondamente scossi da quanto accaduto ma si riprenderanno quanto prima visto che nessuno di loro ha riportato lesioni gravi. Se nessuno si fosse accorto di loro, probabilmente ora nessuno si sarebbe salvato. Ma a volte il destino porta appunto degli “angeli custodi” come li ha definiti il giornalista: le persone in questione, quando hanno visto ciò che stava accadendo, hanno chiamato i soccorsi che sono intervenuti prontamente. L’incidente si è verificato al largo dell’Isola del Giglio. Continua a leggere dopo la foto

Secondo le prime ricostruzioni, a causare l’incidente sarebbe stato il maltempo. Il forte vento, con raffiche fino a 30 nodi, avrebbe portato l’imbarcazione verso gli scogli. Nessuno di coloro che era a bordo ha potuto fare nulla per evitarlo. A bordo dello yacht, oltre a Meda, c’era sua moglie e i suoi tre figli. “È arrivata una tempesta, rapidamente, eravamo in mezzo – ha raccontato il direttore della redazione motori di Sky a La Nazione –. Brutta, bruttissima disavventura”. Continua a leggere dopo la foto

“Ci siamo trovati in mezzo e... niente, purtroppo la barca è andata giù. Scusa, adesso non posso parlare troppo – ha concluso Meda – , è un momento così... dico solo che per fortuna siamo tutti salvi e questo è ciò che conta davvero”. Hanno visto la morte in faccia ma ora sono salvi ed è questo che conta. La barca del direttore del team Motori di Sky non è stata l’unica a non uscire indenne dall’ultima burrasca: due piccole navi da crociera con 400 persone a bordo hanno tentato di uscire dal porto e sono state danneggiate nella zona di Campese e Giglio Porto.

