Sette giorni fa l'inizio del dramma: lo scorso 14 agosto il viadotto Morandi è venuto giù intorno alle ore 11:50. 43 morti, diversi feriti e tantissimi sfollati. Genova si lecca le ferite e 'promette' di rimettersi in piedi il prima possibile. L'Italia, invece, guarda spaccata a metà: da una parte la parte politica che fa la propria parte e cerca di porre rimedio nei tempi più ristretti possibili; dall'altra i cittadini del Bel Paese che, da una settimana, ogni qualvolta attraversano uno dei tantissimi ponti/viadotti delle strade italiane si fanno mille domande. Un interrogatorio interiore che trova risposta anche su 'Change.org' dove un sedicenne, nei giorni scorsi, ha avviato una petizione per avviare un'iniziativa di solidarietà per chiedere ad Autostrade per l’Italia di istituire subito un fondo in memoria delle vittime di questa tragedia. E inoltre, sulla scia della preoccupazione legata alle disastrose condizioni del ponte Morandi e al successivo crollo, sono nate altre petizioni per chiedere la messa in sicurezza di alcuni ponti per cui si teme un’altra tragedia analoga: il ponte Preti di Strambinello a Torino e il ponte di Catanzaro (peraltro progettato anch’esso dall’ing. Morandi). Mentre alcuni cittadini in Sicilia chiedono la chiusura di un ponte di cui denunciano le pessime condizioni sulla SP 74 di Palermo, tra Ficarazzi e Bagheria, dove da mesi il limite è 10 km/h per evitare che le vibrazioni possano farlo crollare. Ma sono gli unici viadotti a rischio? Stando alle ultimissime notizie di giornata diremmo proprio di no. Ecco perché... (Continua a leggere dopo la foto)



Colpito anche il Lazio e, in particolare, la viabilità della città di Roma. Come riporta Il Messaggero nell'edizione odierna, infatti, è stata decisa la chiusura del Ponte Scafa: si tratta di un viadotto che collega due delle principali arterie del traffico capitolino, ovvero Fiumicino e Ostia. Una strada attraversata quotidianamente da migliaia di pendolari e residenti del litorale romano. La notizia della chiusura temporanea decisa dall'Astral, per «criticità diffuse», del Ponte della Scafa, che sta circolando sui media e social, è una doccia gelata: «si rischia il caos». (Continua a leggere dopo la foto)



La decisione arriva a pochi giorni dalla tragedia di Genova: una corsa ai ripari dopo quanto visto in Liguria considerato che la situazione 'allarmante' è quasi analoga al viadotto Morandi. Il Messaggero, infatti, evidenzia come si tratti di: "(...) Una struttura che da tempo si è rivelata insufficiente per i crescenti livelli di traffico, a seguito dell'incremento demografico dell'area, tanto che, quasi quotidianamente, si registrano lunghe file di veicoli sulla Strada Regionale 296 della Scafa, a cui il ponte è collegato. Da tanti anni, dopo rinvii, lungaggini burocratiche, sondaggi archeologici, è attesa la realizzazione del nuovo Ponte della Scafa e della relativa viabilità di collegamento". Tutto sembrava fatto ad aprile 2018: "Pareva che la situazione dell'opera fosse ai passaggi decisivi. Risultava infatti sottoscritto il contratto di affidamento della progettazione esecutiva e di esecuzione dei relativi lavori in favore del consorzio aggiudicatario. Il comune di Fiumicino aveva ricevuto in tal senso la comunicazione ufficiale dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione urbana di Roma Capitale". (Continua a leggere dopo la foto)



Si tratta, comunque, di un progetto approvato nel 2009 per 39 milioni di euro (finanziato per 28 milioni, i 2/3 dalla Regione Lazio) su cui nell'ultimo anno l'amministrazione capitolina, a quanto risulta, aveva accelerato i tempi sui passaggi necessari ad avviare la realizzazione di quest'opera importante e strategica per il territorio. I lavori di realizzazione previsti erano stimati complessivamente in 540 giorni. Adesso non resta che attendere...

