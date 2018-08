Paura in spiaggia (italiana): 24enne morso da uno squalo blu mentre fa il bagno

Paura a pochi metri dalla riva della spiaggia italiana: un ragazzo di 24 anni è stato morso da una ventresca, detta anche blue shark, squalo blu, mentre giocava con gli amici. Il fatto, avvenuto a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, è successo il giorno di Ferragosto ma la notizia è stata diffusa giorni dopo dal quotidiano abruzzese Il Centro. Stando a quanto si è appreso, il giovane è stato azzannato al polpaccio da un piccolo esemplare di squalo azzurro che si è poi subito allontanato. L.D., queste le iniziali del ragazzo del posto attaccato dalla ventresca, è stato trasportato al pronto soccorso di Lanciano, dove è stato medicato e poi dimesso con un referto che parla di "morso da animale acquatico". "Mentre con un amico ero in acqua all'altezza delle ginocchia ho sentito uno strappo al polpaccio e una fitta dolorosa – ha raccontato - Ho guardato in mare e ho visto un grosso pesce con una pinna caudale che si allontanava. Sono uscito dall’acqua ed ho iniziato a perdere molto sangue". (Continua dopo la foto)



I primi a soccorrerlo sono stati dei pescatori, che hanno subito riconosciuto il morso di una verdesca. Medicato poi in ospedale, al ragazzo sono stati applicati 20 punti di sutura. Quanto avvenuto a Torino di Sangro è un caso raro perché di solito la ventresca non attacca gli uomini e mai mortalmente. È una specie che in ogni caso ha una certa imprevedibilità comportamentale, soprattutto durante la riproduzione o nei momenti di frenesia alimentare, che può renderla molto minacciosa.

Lo squalo azzurro è molto diffuso nel Mar Mediterraneo, dove vive normalmente a 80-220 metri di profondità, raggiungendo anche i 1000 metri e solo saltuariamente si porta in acque vicine alla riva. Si tratta di uno squalo che abitualmente di nutre di piccoli pesci e molluschi, ma che in alcuni casi può arrivare ad aggredire prede molto più grandi. Dal punto di vista ecologico lo squalo blu è considerato dall'IUCN una specie “quasi esposta a minaccia”.

Ultimamente un'altra ventresca era stata avvistata in un'altra località italiana, sempre a riva. Un avvistamento che aveva spaventato tutti i bagnanti che in quel momento, a inizio luglio scorso, si trovavano sulla spiaggia di Sibari, in Calabria. Lì, sulla battigia, è stato visto uno squalo poi allontanato grazie all'intervento dei bagnini. “Nemmeno alle Maldive avevo mai visto uno squalo così grande”, aveva commentato una bagnante.

"Aiuto!". Lo squalo si avvicina, panico in mare. Ed ecco cosa succede al malcapitato