Doveva essere una stagione di lavoro, mettere qualche soldo da parte per poter tornare nella propria terra d'origine con maggiori sicurezze. Marco Di Nino, giovane cuoco di soli 23 anni (li aveva compiuti lo scorso 3 agosto, ndr.) a Scafa - suo paese d'origine - ci farà ritorno ma solo per un ultimo saluto. Improvvisamente, in una serata normalissima, il suo cuore si è fermato per sempre. All’interno dell’hotel Monte Pallidi Marco Di Nino aveva appena finito di lavorare quando si è accasciato sul pavimento e non si è più ripreso. A stroncarlo è stato un malore improvviso: in passato il giovane non aveva mai avuto problemi di salute. Dopo il turno di lavoro, il giovane era andato a scambiare quattro chiacchiere con i colleghi della reception prima di andare a dormire. (Continua a leggere dopo la foto)



Improvvisamente gli amici e i colleghi lo hanno visto stare male. Un breve istante, poi Marco si è accasciato al suolo. I colleghi hanno subito chiesto aiuto. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimare il ragazzo ma non c'è stato verso. Il cuore di Marco si è fermato sotto gli occhi dei colleghi. Per Marco era la prima stagione in Trentino. "Lo hanno visto accasciarsi - dice con un filo di voce Massimo Caporaso, 36 anni, riminese, che gestisce l’hotel Monti Pallidi da due anni - Marco era un ragazzo straordinario". (Continua a leggere dopo la foto)



E ancora, l'albergatore sottolinea come: "In questo drammatico momento non posso che stringermi alla famiglia. Era arrivato a Moena lo scorso 20 giugno. Un gran lavoratore, un cuoco appassionato, che metteva amore in ogni cosa che faceva. Era educato, socievole, gli piaceva stare in compagnia ed amava molto anche la montagna. Spesso andava a passeggiare nei dintorni. Di lui ricordo l’estrema correttezza e la grande disponibilità". (Continua a leggere dopo la foto)







"Si è sentito male, era chiaro si trattasse di qualcosa di molto grave". Il suo giovane cuore si è fermato, come è stato appurato. "Con lui c’erano due colleghi, io ero fuori dall’albergo". Quando Massimo è rientrato ha visto la drammatica situazione: la corsa dei soccorritori, il tentativo di salvare Marco, ma purtroppo è stato tutto inutile. E all'alba i familiari del cuoco hanno saputo della tragedia: il papà Claudio, la mamma Annamaria e la sorella Claudia sono partiti subito per il Trentino.

