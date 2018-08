“Sembrava uno scherzo di cattivo gusto, invece il mare era davvero color rosso sangue”. Questo uno dei tanti messaggi che spopolano sui social. Siamo a Tarquinia dove il mare si è tinto di rosso. Dalla mattina del 15 agosto, secondo le testimonianze degli abitanti, il fiume Marta si è colorato di un particolare rosa antico. Sfociando nel mare, nel tratto di costa tirrenica tra Tarquinia lido e Marina Velka, tinteggia ormai da giorni una lunga striscia di mare di questo particolare colore. Il motivo? Non è dato saperlo, nessuno si è premurato di avvertire la cittadinanza - basita e incredula - del motivo di tale inquietante variazione cromatica. Terra rossa? Liquami? Scarichi tossici? Alghe? A chi si trova a vivere o villeggiare sulla splendida costa degli etruschi chi di competenza dovrebbe almeno delle risposte. Solo a Luglio, Legambiente, aveva fatto sapere che “il mare di Tarquinia è fortemente inquinato, quello di Montalto di Castro entro i limiti”. Questo il bilancio del monitoraggio svolto dall’équipe tecnica di Goletta Verde, la campagna di Legambiente dedicata allo stato di salute delle coste e delle acque italiane. (Continua dopo la foto)



Se il mare di Tarquinia Lido, dopo il campionamento del 20 giugno eseguito alla foce del fiume Marta, è risultato “fortemente inquinato” (bollino rosso), quello di Montalto Marina ha il bollino verde. Lo stato delle acque, dal campionamento del 19 giugno alla foce del Flora, è risultato “entro i limiti”. Lungo la costa laziale, su ventiquattro punti monitorati, diciassette (ovvero il 71%) presentano valori di inquinamento elevati. Ed è la provincia di Roma a guidare la poco lusinghiera classifica di Goletta Verde: tutti gli undici punti monitorati presentano valori di inquinanti elevati e nove di questi ricevono il giudizio di “fortemente inquinati”.

Stessa cosa sul litorale a sud di Roma: tutti fuori dall'acqua ad Ardea e Pomezia. I sindaci dei due Comuni hanno firmato una ordinanza di divieto di balneazione lungo le loro coste a seguito di una segnalazione della Capitaneria di Porto: un presunto scarico di liquami-fanghi dai fossi dell' Incastro e di Rio Torto. Sul posto la Capitaneria di Porto e l'Arpa, per verificare l'accaduto. Intanto, per questa domenica di agosto, niente bagno pomeridiano in mare ad Ardea e Torvajanica dove il mare sembra aver preso il colore della ruggine. “Il sindaco di Ardea Mario Savarese - spiega infatti una nota - ha firmato un'ordinanza urgente di divieto di balneazione temporaneo nel tratto di mare lungo tutta la costa del Comune. Si tratta di un divieto temporaneo in attesa di nuovi accertamenti di Arpa Lazio sulla qualità delle acque”.

A ruota è arrivata l'ordinanza 'gemellà del sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà: “Ho appena firmato l'ordinanza per il divieto di balneazione dal fosso di Rio Torto al canale di Campo Ascolano - scrive il primo cittadino - A seguito di un presunto scarico di liquami non meglio identificati nei canali di Rio Torto e Incastro nel comune di Ardea, si è verificato il cambiamento di colore dell'acqua di mare lungo gli specchi acquei ricadenti nei comuni di Ardea e Pomezia. I depuratori non hanno manifestato malfunzionamenti” sottolinea Zuccalà, che conclude: “In attesa dei risultati definitivi delle analisi di Arpa, in via precauzionale, è temporaneamente vietata la balneazione nel tratto di costa indicato”.

