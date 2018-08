“È morto”, Genova: sale a 43 il numero delle vittime. Chi era Mirian

La tragedia del ponte Morandi crollato a Genova continua senza sosta. Purtroppo sale ancora il numero delle vittime: siamo a 43. Infatti è morto in ospedale, dove era ricoverato in gravissime condizioni, Marian Rosca, il camionista di origini romene che in un primo momento era stato segnalato tra i deceduti. L'uomo in realtà era stato estratto ancora vivo. "Sono la sorella di Marian Rosca. Marian è in ospedale ed è tenuto in vita solo dalle macchine. Il suo collega, Igor, padre di tre figli, purtroppo è morto", aveva chiarito la sorella due giorni fa. Ma adesso, purtroppo, per il camionista si sono spente tutte le speranze e il numero delle vittime continua a salire, nel giorno dei funerali di stato in cui il cardinale Bagnasco, arcivescovo di Genova, ha tenuto una intensa omelia. "Il crollo del ponte Morandi sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova". (Continua a leggere dopo la foto)

"La ferita è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, per i loro familiari, i feriti, i molti sfollati. Innumerevoli sono i segni di sgomento e di vicinanza giunti non solo dall'Italia, ma anche da molte parti del mondo". Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova. Un lungo applauso ha interrotto l'omelia quando Bagnasco ha citato i vigili del fuoco e la loro "professionalità generosa". Bagnasco, che sta celebrando i funerali di Stato delle vittime, era stato interrotto con un altro applauso quando aveva sottolineato come Genova sia capace di non arrendersi anche di fronte alle tragedie. (Continua a leggere dopo la foto)

Ancora il cardinale Bagnasco: "Sappiamo che qualunque parola umana, seppure sincera, è poca cosa di fronte alla tragedia, così come ogni doverosa giustizia nulla può cancellare e restituire. L'iniziale incredulità e poi la dimensione crescente della catastrofe, lo smarrimento generale, il tumulto dei sentimenti, i 'perché' incalzanti, ci hanno fatto toccare ancora una volta e in maniera brutale l'inesorabile fragilità della condizione umana". Alla fine dei funerali, Bagnasco si è fermato ancora alla Fiera. (Continua a leggere dopo la foto)

Il presidente della Repubblica Mattarella: "Tragedia inaccettabile. Non ci sono dubbi. Come si è visto ai funerali questi sono momenti di dolore condiviso da tutta l'Italia che è unita in questo stato d'animo. E le parole vanno spese in questa direzione, perché il paese unito rende anche più forte la severità nell'accertamento della verità e delle responsabilità che vanno perseguite con rigore. Genova è stata colpita, tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel ponte. Anche io lo ho percorso tante volte, anche di recente. È una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro paese".

