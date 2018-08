È il tempo della prese di responsabilità, e di dire cosa si farà nell'immediato. A parlare è direttamente Autostrade: "Un fondo per esigenze immediate delle vittime che verrà gestito dal Comune, un progetto per ricostruire il ponte in acciaio in otto mesi, un fondo per indennizzare tutti coloro che saranno costretti a lasciare le loro case durante la ricostruzione". Così l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci sui primi provvedimenti che la società intende prendere dopo la tragedia del ponte Morandi. L'ad, insieme con il presidente della società, ha anche espresso "grande tristezza e il cordoglio e la vicinanza alle vittime. Non siamo stati capaci di far sentire vicinanza alla città e di questo mi scuso, mi scuso profondamente", ha detto Castellucci. "Noi dobbiamo e possiamo dare molto alla città di Genova. Sappiamo nel profondo che possiamo fare e dare tanto per Genova e siamo determinati a farlo con costanza, determinazione e senso di responsabilità. Siamo qua. Vorremmo farvi sentire quella vicinanza che forse non è stata sentita. Ma eravamo qua a lavorare con voi". (Continua a leggere dopo la foto)

La prima azione sarà per le vittime. Autostrade ha annunciato che metterà a disposizione un fondo per le esigenze immediate che verrà gestito con il Comune di Genova. "Già da lunedì verrà messa in atto una serie di interventi operativi per ripristinare la viabilità delle persone e delle merci. In particolare, si lavorerà per ripristinare la percorrenza in direzione del porto, tra il porto Voltri e Genova ovest. Verranno accelerati i lavori sul viadotto 10. Nel frattempo, è stata studiata l'ipotesi di liberalizzare il pedaggio da Bolzaneto a Genova ovest, da Pra a Genova aeroporto per residenti e non, a partire da lunedì". (Continua a leggere dopo la foto)

Poi, c'è il capitolo ricostruzione. "Abbiamo sviluppato un progetto che, lavorando in parallelo su diversi fronti, ci permetterà di concludere complessivamente in 8 mesi la demolizione e la ricostruzione del ponte". Il nuovo ponte "sarà in acciaio e avrà minore impatto sul territorio. Ci auguriamo che velocità di ricostruzione possa essere un segno della velocità con cui Genova si rialzi". Non c'è ancora una cifra precisa dei costi. "Non è l'elemento fondamentale di cui parlare oggi", ha detto Castellucci. "Facendo la somma si arriva velocemente al mezzo miliardo. Sono fondi disponibili, ci auguriamo che le autorizzazioni possano arrivare presto". (Continua a leggere dopo la foto)

Al termine della conferenza stampa di Autostrade per l'Italia, arriva immediata la replica del vicepremier Luigi Di Maio. "Sia ben chiaro: lo Stato non accetta elemosine da Autostrade. Pretendiamo risarcimenti credibili e non vi sarà alcun baratto. L'unica strada che il governo seguirà è quella di andare avanti con la procedura di revoca. Le loro scuse servono a poco e non vi è modo di alleviare le sofferenze di una città distrutta dal dolore. Oggi abbiamo fatto una promessa ai familiari delle vittime e a tutti i cittadini rimasti coinvolti nella tragedia di Genova e la onoreremo andando fino in fondo.".

