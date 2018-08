Storie che si sono intrecciate, vite che si sono trovate di colpo a fare i conti con il destino, terribile, che ha fatto crollare all'improvviso ponte Morandi a Genova e cambiato per sempre tante storie, quelle delle persone che proprio in quel tratto stavano transitando con le loro auto. Alcuni sono rimasti vittime di una sorte atroce: è il caso dei quattro ragazzi napoletani partiti per le vacanze. Destinazione Francia, prima, e Spagna poi. Volevano andare in aereo ma all'ultimo momento avevano deciso di salire in macchina e viaggiare così. Una volta in Liguria la strada gli è franata sotto i piedi: sono morti tutti sul colpo. Un loro conterraneo, quarantotto anni originario di Casalnuovo, è invece riuscito miracolosamente a salvarsi con il furgone a bordo del quale lavora per la ditta Scafati. Al momento è ancora ricoverato in ospedale a Genova ma se la caverà. (Continua a leggere dopo la foto)

C'è chi invece su quella strada sarebbe dovuto passare e per un colpo di fortuna non si è trovato lì quando si è scatenato l'inferno, con il ponte a cedere di colpo e rovinare contro le strutture sottostanti. A vivere un vero e proprio "miracolo" è stata una coppia originaria di Sala Consilina, in provincia di Salerno, diretta a Sanremo. Anche loro mattina stavano percorrendo l'A10, che da Genova arriva fino al confine francese di Ventimiglia. (Continua a leggere dopo la foto)

I due si sono ritrovati, al momento del crollo del Ponte Morandi, a poche centinaia di metri dal disastro. Pochi secondi di marcia in più, e forse anche per loro non ci sarebbe stato scampo. "Merito" di questo provvidenziale ritardo, è stato un caffè preso in autogrill poco prima. Una scelta apparentemente banale che ha però avuto un esito decisivo sulla sorte del loro viaggio e delle loro vite. (Continua a leggere dopo la foto)

Pochi minuti di sosta, quanto è bastato a Biagio Carta, quarantacinquenne di Sala Consilina, ed alla compagna Chiara, per scampare al disastro. Il tempo di quella pausa è bastato a rallentare la loro tabella di marcia di quel poco che è bastato per non rimanere coinvolti nel disastro costato la vita a 41 persone in totale e che ha spezzato in due il cuore dell'Italia.

“Uno squarcio nel cuore”. Le toccanti parole duranti i funerali delle vittime di Genova