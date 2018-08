L'Italia si asciuga le lacrime e si lecca le ferite. Oggi, sabato 18 agosto 2018, si sono svolti i Funerali di Stato per celebrare le vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuto martedì 14. Applausi per Mattarella e i vertici del Governo fuori dalla Fiera di Genova, fischi per gli esponenti del Partito Democratico. Ma i Funerali di Stato non sono per tutti. Diciannove famiglie, infatti, hanno deciso di dare l'ultimo saluto ai propri cari 'privatamente', lontano da 'passerelle' e 'luce dei riflettori'. Tra loro, quelle dei 4 giovani di Torre del Greco scomparsi nella tragedia e i cui funerali sono stati celebrati ieri pomeriggio. In loro ricordo, oggi alcune foto sono state posizionate al posto delle bare, così come delle altre vittime del crollo del Ponte Morandi. E nella giornata di ieri, a Pisa, si è dato l'ultimo saluto ad Alberto Fanfani e Marta Danisi. (Continua a leggere dopo la foto)



"Oggi con il papà di Alberto abbiamo deciso che questo è il loro matrimonio". Lo ha detto il parroco durante la cerimonia funebre di Alberto Fanfani e Marta Danisi, due delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Perché in quella chiesa, nel quartiere delle Piagge, Alberto e Marta - lui medico fiorentino, lei infermiera siciliana - dovevano sposarsi. Lo avevano deciso qualche mese fa, prima dell'immane tragedia che ha spezzato le loro vite sul ponte Morandi di Genova. A riportarlo è Il Tirreno che scrive: "Le salme sono arrivate intorno alle 11 di venerdì 17. Le esequie si sono svolte nella parrocchia dove la giovane infermiera, che ha a lungo lavorato a Pisa prima di trasferirsi ad Alessandria, cantava nel coro e dove a maggio dell'anno prossimo avrebbe sposato lo specializzando in medicina interna conosciuto in corsia al lavoro all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana". (Continua a leggere dopo la foto)



Il giovane Alberto lavorava come anestesista in un ospedale pisano come specializzando. Viaggiava in auto in compagnia della fidanzata, Marta Danisi di 29 anni. La giovane di origine siciliana aveva conosciuta proprio in corsia il suo amato. Oggi pomeriggio, sabato 18 agosto 2018, saranno celebrati a Sant'Agata Militello, nel messinese, i funerali di Marta Danisi, l’infermiera di 29 anni morta insieme al fidanzato Alberto Fanfani. Ad officiare la funzione funebre alle 16.30 nella Chiesa di San Francesco, dove il feretro arriverà in mattinata per la camera ardente, sarà il vescovo di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco. (Continua a leggere dopo la foto)



Un lungo e fragoroso applauso, a Genova, ha accompagnato la lettura dei nomi di tutte le vittime del crollo, mentre una preghiera per i morti di religione islamica dell'Imam di Genova ha concluso la funzione: "Preghiamo per Genova la superba, che saprà rialzarsi con fierezza, la nostra Genova, 'Zena' che in arabo vuol dire 'la bella'".

