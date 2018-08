Le autorità, la politica, personaggi dello spettacolo, il mondo del calcio. Tutti insieme per dire addio a 18 delle 41 vittime del crollo del ponte Morandi a Genova, per le quali sono stati svolti i funerali di Stato. I giocatori di Genoa e Sampdoria, le due squadre della città ligure, sono arrivati in Fiera accolti dagli applausi dei presenti e hanno assistito alla celebrazione presieduta da monsignor Angelo Bagnasco, dopo aver ottenuto il rinvio delle partite della prima giornata di Campionato di Serie A, in programma per questo pomeriggio. Presenti alle esequie pubbliche anche i compagni di squadra di Marius Djerri, il 22enne di origine albanese deceduto in seguito al collasso del viadotto e giovane promessa del Campi Corniglianese di Augusto Pintus. "Il crollo del ponte Morandi ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. Ferita profonda, fatta dal dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, i feriti e gli sfollati. Genova è nello sguardo del mondo, in un abbraccio di affetto, commozione e attesa. Ci affidiamo alla misericordia che solo Dio può dare". Così l'arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco. (Continu a leggere dopo la foto)

"Sappiamo che qualunque parola umana è poca cosa di fronte alla tragedia – ha continuato Bagnasco - L'iniziale incredulità, lo smarrimento generale, i perché incalzanti ci hanno fatto toccare l'inesorabile fragilità della condizione umana. Ma si intravede comunque un filo di luce. I legami umani ci sono necessari, tessuto della famiglia e dell'amicizia, ma anche della società civile. Questi vincoli richiedono affidabilità solida e sicura. Senza amore affidabile non sarebbe possibile vivere insieme".

Ha anche aggiunto che "la fede non dissipa le tenebre ma illumina il cammina passo dopo passo. La risposta ai nostri tormenti è una presenza che ci accompagna. Gesù e la Madonna sono il segno che il Signore non ci abbandona ma ci precede nei travagli della vita". Infine, un pensiero alla città di Genova: "Il viadotto è crollato. Era un'arteria essenziale per lo sviluppo della città. Ma Genova non si arrende. L'anima del suo popolo è attraversata da mille pensieri ma continuerà a lottare come ha fatto altre volte".

"La rete organizzativa e la tempestività a tutti i livelli, la professionalità generosa di tutti, a cominciare dai Vigili del Fuoco, la disponibilità di molti, la forza dei feriti, la preghiera e la solidarietà rendono visibile l'anima collettiva della nostra città. Ci auguriamo che gli sfollati trovino il necessario calore della casa. Nei cuori d'ognuno cresce per Genova amore più grande. Non può essere dimenticata da nessuno. La sua vocazione è scritta nella sua storia di tenacia oltre che che nella sua posizione di porta tra mare e continente" ha concluso Bagnasco tra gli applausi.

