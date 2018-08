È il giorno del lutto. Genova si stringe alle famiglie delle vittime del disastro del Ponte Morandi, nel giorno del lutto nazionale. Alla presenza delle più alte cariche istituzionali e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella - accolti da lunghi applausi -, nel padiglione B della Fiera di Genova sono in corso i funerali di Stato: decine i familiari, gli amici, i parenti delle vittime, ma anche semplici genovesi nel padiglione per prendere parte alla funzione in un abbraccio collettivo dalla città ai testimoni e protagonisti del disastro di martedì scorso. Sotto la volta del padiglione, sul lato ovest, è stato allestito fin da ieri sera l'altare sotto al quale sono stati sistemati i 19 feretri, tra cui la piccola bara bianca di Samuele Robbiano, 9 anni, precipitato dal viadotto e morto, insieme alla mamma e al papà. Un lungo e fragoroso applauso ha accompagnato la lettura dei nomi di tutte le vittime del crollo. Accompagnato da un lungo applauso l'ingresso dei rappresentanti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno portato il loro saluto ai feretri. I soccorritori, al lavoro da giorni, hanno percorso la parte sottostante l'altare in omaggio alle vittime del disastro, accolti dai familiari e dai presenti con lunghi minuti di applausi e commozione: "Con il lutto nel cuore, il nostro lavoro prosegue''. Ma il dramma non è finito. C'è ancora da scavare... (Continua a leggere dopo la foto)



Mirko Vicini, 30 anni. Di lui non si hanno più notizie e, ormai, si teme solo il peggio. La mamma, Paola, non vuole andarsene dal luogo della tragedia. Da martedì mattina è ai piedi del viadotto crollato a Genova, giorno e notte, aspetta notizie senza rassegnarsi. Sotto le macerie, salvo miracoli, c'è suo figlio, Mirko Vicini, 30 anni: è l'unico ancora disperso. "Io di qui non mi muovo finché non lo trovano", dice da quattro giorni. Se ne sta in un angolo a piangere e a guardare il lavoro incessante dei Vigili del Fuoco.



Come ricostruito dai racconti di amici e familiari, Mirko si trovava - poco prima del crollo - proprio sotto il ponte: stava per iniziare il turno di lavoro all'isola ecologica dell'Amiu, la 'municipalizzata' dei rifiuti, dove si smaltisce tutto quello che non va a finire nei cassonetti. Il corpo del collega, Bruno Casagrande, è stato ritrovato, ma di Mirko ancora nessuna traccia. I dirigenti dell'Amiu hanno offerto a Paola un posto letto nella palazzina dello stabile dove suo figlio passava prima di entrare in servizio. Per due giorni, riportano le cronache locali, ha dormito lì, poi si è trasferita dall'altra parte del fiume.



La Croce Rossa, nelle ultime ore, ha messo a disposizione una roulotte solo per lei. Tutti hanno provato a convincerla a tornare a casa, che si trova a pochi passi dal luogo dell crollo, per riposarsi qualche ora. Ma lei non vuole sentire ragioni: non andrà via senza Mirko.

