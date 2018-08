Genova si risveglia con il lutto al braccio. L'Italia con le bandiere a mezz'asta. È il giorno del dolore. È il giorno dei Funerali di Stato. Sono passati cinque giorni da quel drammatico momento: il crollo del viadotto Morandi, lungo la A10, rischia di portare con sé una ferita che mai sarà rimarginata. Mentre i vertici politici continuano a 'dibattere' su concessioni varie e lo scontro si infiamma ogni ora che passa, i soccorritori - in modo silente e senza tregua - scavano nel disperato tentativo di poter tirar fuori dalle macerie ancora dei corpi in vita. Il bilancio, attualmente, è di due dispersi. Tre in meno rispetto a ieri sera. Purtroppo, però, questi ultimi sono stati ritrovati senza vita. Nella notte, infatti, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il ritrovamento dei corpi di un'altra famiglia, distrutta proprio come quella del piccolo Samuele Robbiano. (Continua a leggere dopo la foto)



Una squadra di vigili del fuoco ha trovato sotto le macerie l'auto su cui viaggiava la famiglia Cecala, una Hyundai: papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni. Il veicolo è stato recuperato tra i resti del ponte, completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento che faceva parte del pilone della struttura crollato nei pressi dell'argine sinistro del Polcevera. Il bilancio delle vittime, non ufficiale in quanto i corpi devono ancora essere identificati, sale dunque a 41. (Continua a leggere dopo la foto)



Oggi è il giorno dei funerali di Stato; una cerimonia precedute da momenti di rabbia e dalla protesta silenziosa di molte delle famiglie delle vittime che hanno preferito dare l'addio ai propri cari in forma privata, lontani dalle luci e dalle autorità che stamattina a Genova presenzieranno alle esequie di 19 delle vittime. Venti famiglie, invece, hanno deciso di commemorare i propri cari in modo riservato. Anche perché, come spiega il papà di Giovanni Battiloro, Roberto, il disastro di Genova è solo colpa dello Stato e delle sue 'inadempienze'. Intanto, continuano le drammatiche testimonianze di chi si è salvato per una frazione di secondo... (Continua a leggere dopo la foto)



"Ho visto i tiranti spezzarsi contemporaneamente, poi sono caduti sulla carreggiata, l'hanno fatta salire in alto e dopo si è spezzata la campata". A parlare è Maria Marangolo, infermiera della Asl genovese, che la mattina del 14 agosto si trovava in via Fillak, a una fermata dell'autobus, e ha assistito al momento al crollo di ponte Morandi. "Erano le 11,36, perché ho ancora il messaggio di richiesta di aiuto che ho inviato a un amico, ed era di un minuto più tardi", spiega la donna.

