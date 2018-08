“Succedeva durante le visite ginecologiche”. Medico in manette, una città incredula

Esercitava la sua professione senza che nessuno sospettasse delle sue capacità professionali, come un qualsiasi altro medico. E invece quello che è emerso sul conto di quest'uomo ha davvero dell'incredibile, una storia agghiacciante venuta a galla soltanto ora e che ha portato all'arresto del dottore con delle pesantissime accuse a carico. Tutto è successo a Valsolda, in provincia di Como: qui un 47enne, stando a quanto riportato dalle testate locali, avrebbe effettuato delle visite ginecologiche a una serie di pazienti, tutte donne molto giovani in un'età compresa tra i venti e i trenta, nonostante le loro condizioni di salute non lo richiedessero affatto. Per questo il medico è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Menaggio con l'accusa di violenza sessuale. Il professionista ha ottenuto i domiciliari nella sua abitazione. Una notizia che ha subito fatto il giro dei social tra lo stupore e il disgusto degli utenti italiani. (Continua a leggere dopo la foto)

L'operazione, chiamata Hippocrates, è il risultato di un'indagine avviata nel mese di novembre dello scorso anno, dopo la prima denuncia di una paziente del medico e conclusa proprio in queste ore. La donna ha dichiarato ai militari dell'Arma di essersi recata nello studio del camice bianco per un problema di salute e di essere stata visitata nelle parti intime, senza che ce ne fosse bisogno. Da qui erano partiti i primi accertamenti sul conto del dottore. (Continua a leggere dopo la foto)

Un controllo trasformatosi in una violenza sessuale, secondo quanto emerso dalla testimonianza della vittima e accertato anche da un consulente al quale i carabinieri si sono rivolti. I militari dell'Arma di Menaggio e della stazione di Porlezza, agli ordini del maggiore Filippo Bentivogli, hanno esteso le indagini e hanno accertato almeno altri sei casi. Le violenze sono avvenute negli studi medici di Valsolda, dove il 47enne lavora, ma anche di Porlezza e San Bartolomeo Val Cavargna, dove periodicamente il professionista ha sostituito alcuni colleghi. (Continua a leggere dopo la foto)

Alla luce dei casi accertati, il pubblico ministero Valentina Mondovì ha chiesto e ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare per il medico, da venerdì agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Valsolda, dove vive da solo. L'uomo fornirà la propria versione dei fatti nelle prossime ore, mentre continuano le indagini dei militari sul suo conto. Il sospetto è che ci siano altre vittime.

