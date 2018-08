L’emergenza sbarchi non è finita, ecco cosa sta accadendo

Nell'immaginario collettivo - almeno in quello a propulsione social network - gli sbarchi di migranti sulle nostre coste meridionali sono cessati. Merito del governo guidato da Giuseppe Conte e sostenuto da Salvini e Di Maio con le rispettive forze politiche. Un trionfo, insomma. Almeno fino a leggere notizie dai luoghi interessati. Ciò che emerge è che gli sbarchi a Lampedusa non si sono fermati. Tant'è che, per dirne una dalle spiagge più 'calde', nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 agosto, sono arrivati almeno cento migranti con sette imbarcazioni. Per la maggior parte si è trattato di tunisini, che sono stati bloccati o al momento dell’approdo sulla costa o nelle acque immediatamente antistanti. Tunisini, dunque. Migranti che qualcuno definisce 'economici', non profughi che fuggono dai quadranti infuocati del Vicino oriente. A informare il resto del paese (per metà addormentato sotto gli ombrelloni e per l'altra metà ipnotizzato da immagini 'condividi, devono saperlo tutti' che piovono dai 'figli di Putin' sugli smartphone) è il sindaco di Lampedusa. Cioè da chi vive giorno per giorno la problematica, con i piedi nella sabbia. E le mani sulla coscienza. (continua dopo la foto)

“L’emergenza c’è ancora. Arrivano su piccole barche, a intermittenza, un giorno registriamo anche undici sbarchi, poi qualche giorno di stop, e ancora altri sbarchi”, ha dichiarato Totò Martello (nella foto in alto), primo cittadino della splendida isola 'satellite' della Sicilia. Martello ha poi precisato che “ormai gli sbarchi sono continui, questa è la realtà non quella dei tweet. La situazione è questa, chi parla di emergenza superata non dice il vero. Stamattina una cinquantina di migranti sono stati imbarcati sul traghetto diretto a Porto Empedocle”.

Ma a Lampedusa sono arrivati anche gli undici migranti che si erano rifiutati di salire a bordo della nave Aquarius, ancora alla ricerca di un porto sicuro. Nonostante fossero in mare da due giorni, con poco cibo e poca acqua, hanno deciso di non salire a bordo della nave umanitaria, senza sapere dove sarebbero sbarcati, e hanno preferito continuare a navigare verso l'isola, dove sono stati portati da una motovedetta italiana. C'è un altro fenomeno che evidenzia come la tendenza degli sbarchi non sia stata per nulla arrestata.

Sono i cosiddetti microsbarchi che continuano a crescere e, anzi, dall’inizio del 2018 sono diventati il modo più sicuro per nordafricani e altri migranti provenienti dall’area subsahariana. I dati del Viminale sono chiari: alla data del 15 agosto sono arrivate 6.812 persone da tratte diverse da quella libica del Mediterraneo centrale. Di questi, 3.548 (19 per cento sul totale del 2018) sono originari della Tunisia mentre dall’Algeria, che è un altro paese di partenze, sono arrivate 788 persone. I restanti 2.476 provengono da tutto il continente africano. Dal 20 luglio al 5 agosto, inoltre, sul versante ovest della Sicilia (Pantelleria e Lampedusa) sono stati registrati 31 sbarchi per un totale di oltre 300 persone rintracciate o soccorse.

Milano, furto a casa Salvini. Paura per i genitori: cosa è successo