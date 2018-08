“Mamma, papà!”. Urla disperate. Quei bimbi in auto, poi la scoperta choc sui genitori

La stagione estiva è caratterizzata da incidenti di ogni tipo. Purtroppo, però, non si tratta solo di terribili impatti mortali che si possono registrare sulle strade italiane. Capita spesso di sentire altre tragiche notizie come il caso dei genitori che dimenticano i piccoli figli in auto. Purtroppo può succedere ed è per questo motivo che, al momento, è in esame una nuova legge in Parlamento affinché si possano rendere obbligatori i sensori da installare sui seggiolini. Intanto, però, un nuovo caso simile si è registrato a Brescia. Il sole batteva forte nel pomeriggio di giovedì 16 agosto 2018 nel parcheggio di un centro commerciale di via NIkolajewska, a Concesio. Numerosi clienti che passavano accanto all'auto è prima sembrato insolito, e poi allarmante, che dentro vi fossero chiusi due bambini molto piccoli, da soli... (Continua a leggere dopo la foto)



Così, come riporta Brescia Today, alcuni hanno pensato di allertare il numero unico per le emergenze. La chiamata è scattata attorno alle 13.45 e sul posto si sono precipitati i carabinieri, un'ambulanza e l'automedica. Non c'è stato bisogno di spaccare i finestrini, i militari sono riusciti ad aprire la portiera e a liberare i due fratellini, di uno e tre anni. Le cronache locali raccontato dei bimbi in situazione di shock: entrambi molto accaldati, spaventatissimi, ma fortunatamente incolumi. Dopo le prime cure prestate sul posto, sono stati trasferiti al Civile di Brescia per tutti gli accertamenti del caso. I genitori rischiano una denuncia per abbandono di minori. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma come può accadere una cosa del genere? Di solito le ragioni sono più semplici e più relazionali di quanto si possa realizzare. Quando i bambini vengono 'dimenticati in auto', è spesso perché un genitore è distratto, sopraffatto o stressato -e il bambino il più dell volte è addormentato quindi non fa alcun rumore. Può anche essere dovuto a un cambiamento nella routine, dove un genitore sta percorrendo una strada diversa in un tempo diverso o trasporta persone diverse. Dal 2017 sono, comunque, cambiate le regole. I due nuovi regolamenti tecnici modificano la normativa europea ECE R44, cui fa riferimento l’articolo 172 del codice della Strada , ma è importante sottolineare che chi già possiede un seggiolino omologato non è costretto a cambiarlo. Cambiano, però, alcuni criteri sull’uso generale dei sistemi di ritenuta per i più piccoli, in particolare per quanto riguarda i parametri per la scelta dei seggiolini e l’uso degli adattatori, i cosiddetti 'rialzi'. (Continua a leggere dopo la foto)







Un’altra novità riguarda inoltre i seggiolini per bambini di altezza compresa fra 100 e 150 cm, che non dovranno più essere dotati obbligatoriamente del dispositivo Isofix o I-Sizea. I genitori possono quindi scegliere se installare il seggiolino auto con gli agganci, o sfruttare le cinture di sicurezza dell’auto.

Leggi anche:

Prima di morire, ha allacciato la figlia a un seggiolino da auto e l’ha lanciata dalla finestra. La gente che lo ha trovato è rimasta senza parole