“Poco prima”. Il triste caso della morte dei 4 ragazzi campani sul ponte Morandi

Ancora tanta rabbia, ancora un dolore enorme per quanto accaduto a Genova il 14 agosto, quando il crollo del ponte Morandi ha spezzato in due il cuore della città e causato 38 morti, persone che transitavano su quella strada come tutti i giorni e che sono state strappate via dagli affetti dei loro cari all'improvviso. Le immagini dell'accaduto, agghiaccianti, continuano a fare capolino sui giornali e sulle televisioni italiane e straniere, testimonianze di un dramma troppo grande da accettare. Il tutto mentre inevitabili si alzano già le polemiche sulle condizioni delle infrastrutture del nostro paese e volano accusano contro i presunti responsabili dell'accaduto. Proprio mentre le lacrime si mischiano al rancore, continuano a emergere le storie del persone che quel giorno nella città ligure c'erano davvero. Quelli che, miracolosamente, sono riusciti a salvarsi. E i più sfortunati, le cui foto hanno commosso l'Italia.

Tra le tante storie delle vittime di questa orribile tragedia, una ha particolarmente colpito gli utenti in queste ore. Un destino beffardo, crudele quello che si è schierato contro quattro amici che stavano partendo per le vacanze, direzione Francia per poi fare, nelle intenzioni comuni, anche una tappa in Spagna. Avevano deciso di prendere l'aereo, poi avevano cambiato idea, trovando però la morte. Così hanno perso la vita Matteo Bentornati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione.

I quattro erano all'interno del veicolo precipitato nel vuoto dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. Stavano programmando le loro prossime giornate spensierate che avrebbero trascorso insieme, lontani dal lavoro, lontani da casa e dai propri cari, senza sapere che non sarebbero più tornati indietro. Poi, il dramma Due di loro sono stati riconosciuti grazie ai documenti che avevano, mentre gli altri due sono stati identificati da parenti e che si sono portati sul luogo della tragedia.

I genitori dei quattro ragazzi hanno fatto fronte comune: "Non vogliamo cerimonie-farsa. I nostri figli non sono uno strumento per le passerelle pubbliche". Le giovani vittime non saranno seppellite con funerali di Stato ma con esequie private, nel Comune Vesuviano. I funerali saranno celebrati il 17 agosto alle ore 17.30 dal cardinale Crescenzio Sepe presso la Basilica di Santa Croce, a Torre del Greco.

