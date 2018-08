Si scava. Ancora, ininterrottamente. Vigili del fuoco, volontari, polizia. Tutti a Genova, sotto quel che resta del viadotto Morandi, il ponte crollato alle 11:52 di martedì 14 agosto. Si contano i danni, le vite spezzate, le case 'sfollate' e soluzioni di emergenza. Le spaccature all'interno del Governo con Lega e Movimento 5 Stelle che assumono posizioni differenti in merito alle concessioni autostradali. E ancora, la volontà di ben diciassette famiglie di non concedere i funerali di Stato ai propri cari: una scelta, questa, giudicata come una 'farsa'. Per tutti, infatti, il disastro del Ponte Morandi si poteva evitare e ciò a cui si sta assistendo nelle ultime ore è solo ed esclusivamente frutto di 'inadempienze tutte italiane'. E come sempre, quando accadono queste tragedie, c'è chi ne approfitta. I cosiddetti sciacalli. Ma questa volta non sono approfittatori né politici né mediatici. Quello che è successo nella giornata di ieri a Genova è fonte di polemiche social dopo il post di Giorgia Meloni, leader di Fratelli di Italia. (Continua a leggere dopo la foto)



Come scrive TorinoToday si registra orrore che si aggiunge all'orrore sotto il Ponte Morandi appena crollato a Genova, dove adesso si stanno scatenando gli sciacalli che rovistano nelle abitazioni rimaste vuote e tra le macerie. "Tre donne torinesi di etnia sinti di 18, 36 e 45 anni sono state arrestate ieri, mercoledì 16 agosto 2018, dalla polizia in via San Donà del Piave, nei pressi del torrente Polcevera. Si trovavano sulla sponda opposta di via Fillak dove ci sono le case che sono state sfollate ma anche quella strada è stata evacuata a scopo precauzionale". (Continua a leggere dopo la foto)



Le due 'sciacalle' più vecchie sono state condannate in un processo con rito direttissimo nel tribunale ligure e sono state portate nel carcere di Pontedecimo, mentre la la più giovane ha ricevuto la misura del divieto di dimora nel capoluogo ligure con contestuale obbligo di firma nella nostra città, dove abita. A dare risalto della notizia, come già detto, è Giorgia Meloni: "Tre donne di etnia sinti arrestate mentre facevano sciacallaggio tra le macerie di Genova. Una di loro - la più giovane - già libera. Sono inorridita dalla disumanità di queste persone. Oltre una seria condanna andrebbero messe tutte e tre a scavare tra le macerie per supportare i soccorritori che da giorni tentano di salvare vite". (Continua a leggere dopo la foto)



Tanti commenti 'duri' sulla pagina di Fratelli di Italia: "La cosa che fa più schifo non sono loro quanto le nostre leggi che non estirpano questi atti. Presi dalle forze dell ordine immagino venga interpellato un magistrato di turno che dovrebbe fare rispettare la legge". Insomma, come sempre quando accadono queste tragedie c'è chi ne approfitta oltremodo...

