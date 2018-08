Continua a mietere vittime questo agosto infernale. L'ottavo mese dell'anno è teatro di assolute tragedie lungo le strade del Bel Paese. Il dramma di Genova è solo la punta di un'icerberg che, ogni giorno, deve fare i conti con l'aggiornamento del numero di incidenti mortali. Vittime piccine, come il bambino di sei anni trafitto da un palo di ferro ieri mattina ad Agrigento. O un po' più grandi come accaduto a tre giovani della provincia milanese. Lo scorso 7 agosto a Mediglia sulla statale Paullese: un tir ha travolto tre ragazzi. Il mezzo pesante, come hanno ricostruito gli inquirenti, li ha investiti mentre i giovani erano scesi in strada a constatare i danni dopo un urto tra un'automobile e un furgone. Il guidatore del mezzo del pesante non si sarebbe accorto della presenza dei tre giovani. Uno di loro, 29enne albanese, è in gravi condizioni - ma non in pericolo di vita - all'ospedale san Gerardo di Monza. Gli altri due occupanti del veicolo, invece, sono deceduti. Il 9 agosto si è spento un giovane di Pantigliate. Qualche giorno più tardi, il 14 agosto, è venuto a mancare anche Matteo Huqi. (Continua a leggere dopo la foto)



Per lui numerose fratture e ferite in tutto il corpo, ma quello che ha preoccupato l’equipe medica dell’Ospedale San Gerardo di Monza fin da subito è stata la tremenda botta in testa che ha causato un enorme ematoma: quest'ultimo ha innalzato oltremodo la pressione nel cranio. Matteo, così, è stato operato di urgenza dai sanitari, che hanno tentato di ridurre l’ematoma, ma purtroppo non c’è stata la reazione auspicata e oggi alle ore 16 il bollettino medico ha decretato la morte celebrale di Matteo, coetaneo di Marco. (Continua a leggere dopo la foto)



Matteo Huqi, la cui famiglia è di origine albanese, lavorava alla Sicurcond di Settala da circa 6 mesi. Cugino di Erlind Tafa, ovvero l’altro ragazzo di 29enne coinvolto nell’incidente e ricoverato a San Donato Milanese, fuori pericolo ma con un lungo percorso sanitario davanti a sé, prima di tornare alla 'normalità'. Matteo stava imparando il mestiere, era felice del suo impiego, grazie alla buona parola del cugino aveva trovato una ditta che attraverso dei corsi stava valorizzando le sue competenze. "Siamo distrutti – dichiara il titolare dell’azienda settalese dove Matteo era impiegato -. Non ci diamo pace, siamo vicini alla famiglia. Una tragedia". (Continua a leggere dopo la foto)



Nella notte un altro incidente mortale. A Voghera, sulla strada Bobbio, un’auto è andata a sbattere contro un ostacolo intorno alle quattro di notte. Purtroppo per il conducente, un giovane 31enne, non c’è stato niente da fare. L’uomo ha perso la vita.

