“Una scossa fortissima”. Un violento terremoto fa tremare l’Italia

Nelle ore in cui l'Italia piange per la tragedia avvenuta a Genova il 14 agosto, con il crollo del ponte Morandi che ha causato 38 morti già accertati in attesa di avere maggiori informazioni sui dispersi, ecco che una scossa di terremoto molto violenta ha causato il panico in diverse regioni dello Stivale, avvertita nitidamente anche molto lontana dal suo epicentro. Il sisma, di magnitudo 5.2, è stato registrato dalla sala Sismica Ingv-Roma alle 20.19. L'epicentro è a 4 km a sud est di Montecilfone, in provincia di Campobasso, a una profondità di 9 km. La gente si è riversata in strada per la paura, spaventata dalla violenza delle scosse. Il movimento tellurico è stato infatti tale da essere avvertito anche a Roma, Bari e Napoli. Oltre all'epicentro Montecilfone, la scossa ha colpito anche altri Comuni in provincia di Campobasso. I più vicini: Guglionesi, Palata, Larino, Tavenna.

Paura anche a Campomarino (Campobasso), dove in tanti sono scesi in strada. La scossa di terremoto è stata avvertita distintamente e ci sono stati anche dei malori. A Campomarino non si segnalano danni, mentre a Palata (Campobasso) si registrano oggetti caduti nelle case, con piatti, bicchieri in frantumi e mobili spostati. Stando a quanto riportato da La Repubblica, secondo una prima ricognizione a Palata ci sono crepe nei muri e danni interni alle abitazioni.

Secondo quanto si apprende dalla Protezione civile del Molise, non sono ancora pervenute segnalazioni di danni. Sono in corso le verifiche con i sindaci di una ventina di comuni coinvolti. A seguire sono state avvertite altre due scosse: una di magnitudo 2.8 è stata registrata alle 20.26, stavolta a sei km a sud di Montecilfone e a una profondità di 8 km, e una terza di magnitudo 3 a sei km da Guglionesi.

Un periodo questo in cui per la popolazione locale, purtroppo, avvertire la terra che trema non è un evento raro. Le ultime scosse arrivano infatti a meno di 48 ore da quella di 4.7 registrata poco prima della mezzanotte di Ferragosto tra i Comuni di Palata e Montecilfone. Tante le telefonate di cittadini preoccupati anche se pare, al momento, che non ci siano state grave conseguenze.

