“Fermi, maiali!”. Sesso in un pubblico nel parco, davanti a bambini e famiglie

Come ogni estate che si rispetti, tra un vip avvistato in dolce compagnia sotto l'ombrellone di qualche spiaggia esotica e gli immancabili consigli degli esperti su come gestire al meglio il caldo ecco spuntare fuori una terza categoria di notizie immancabili, destinate ad accompagnare i lettori nei mesi che vanno da giugno ad agosto. Si tratta, nello specifico, delle acrobazie a luci rosse delle coppie che, immancabilmente, non riescono proprio a reprimere i propri istinti e decidono di lanciarsi in spericolate avventure erotiche sotto i raggi del sole. Spesso per i protagonisti le cose non si mettono però bene: ne sanno qualcosa i due fermati per atti osceni in luogo pubblico in quel di Rimini, beccati con le mani nel sacco all'interno del parco Vittime delle Foibe. I due aveva iniziato un rapporto sessuale senza minimamente curarsi degli sguardi indiscreti delle persone che stavano attraversando la zona. (Continua a leggere dopo la foto)

Tutto alla luce del sole, come se non esistesse nessun altro al mondo all'infuori di loro. Seduti tranquillamente su una panchina, un transessuale brasiliano e il suo cliente di turno si sono lasciati andare in maniera anche molto esplicita, senza preoccuparsi minimamente del fatto che il parco fosse popolato di bambini che giocavano e dalle loro famiglie. A segnalare alle forze dell'ordine l'episodio ci ha pensato un avvocato di Rimini, uscito per fare la consueta passeggiata col suo cane e rimasto a bocca aperta di fronte a quanto visto con i suoi occhi. (Continua a leggere dopo la foto)

Una volta ricevuta la segnalazione, sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno trovato i due amanti ancora avvinghiati sulla panchina. Solo la vista delle divise è riuscita ad arrestare la travolgente passione e a riportare nel mondo reale i due amanti troppo focosi. Troppo tardi, però, per riuscire a evitare guai con le forze dell'ordine, che hanno provveduto al fermo della coppia che non ha d'altronde potuto negare le proprie responsabilità. (Continua a leggere dopo la foto)

I due amanti, un 50enne brasiliano e un fiorentino di 53 anni, sono stati tratti in arresto dai carabinieri, che li hanno condotti dinanzi al sostituto procuratore Paolo Gengarelli. Contro ogni aspettativa, per entrambi c'è stata la convalida del fermo con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico, in attesa del processo per direttissima in programma giovedì.

