Un mistero rimasto tale per diversi giorni, con il ritrovamento di un corpo al quale le autorità non erano ancora riuscite a dare un nome e sul quale rimanevano forti dubbi legati anche alle cause della morte, con i medici che non erano riusciti a ricostruire con precisione quanto accaduto alla vittima, Una ragazza giovane, non italiana. Che finalmente è stata riconosciuta, anche se le sue generalità non sono ancora state rese note. Come riportato dalle testate locali è però stata finalmente identificata la vittima dell'incidente in montagna avvenuto nei giorni scorsi in Val Ferret (Courmayeur), nel massiccio del Monte Bianco. La donna trovata senza vita è una ventinovenne di nazionalità cinese e residente in Gran Bretagna. Non sono ancora state rese note nemmeno le cause del decesso, sulle quali restano ancora molti interrogativi. (Continua a leggere dopo la foto)

A identificare il corpo, intorno al quale per giorni si erano fatte diverse supposizioni, è stata alla fine la guardia di finanza di Entreves. La giovane donna era stata trovata da un escursionista di passaggio nella zona a circa 50 metri a monte del bivacco Comino, a 2.500 metri di quota in Valle d'Aosta, e il corpo era stato poi recuperato dall'elisoccorso dopo che il medico dell’equipaggio ne aveva confermato il decesso. (Continua a leggere dopo la foto)

In attesa che vengano rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito, diverse testate hanno tentato di ricostruire le cause dietro la tragedia avvenuta in Italia. La giovane era probabilmente impegnata in un trekking intorno al Monte Bianco. Secondo quanto lasciato trapelare dagli stessi inquirenti è probabile che l'escursionista sia scivolata e caduta mentre camminava fuori dal sentiero. (Continua a leggere dopo la foto)

La morte della donna sembra risalire ad alcuni giorni prima del ritrovamento, come era già emerso al momento del ritrovamento. Rimane da capire se la donna fosse sola al momento dell'incidente e, in caso contrario, come mai chi era con lei non ne ha denunciato la scomparsa. I parenti arriveranno nei prossimi giorni dalla Cina per il riconoscimento ufficiale.

