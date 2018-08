L'Italia è a pezzi. A quarantotto ore dalla tragedia di Genova non basta leccarsi le ferite. I soccorritori sono lì, in terra ligure, a scavare tra le macerie. Ci sono venti dispersi. La lista delle vittime segna già quota 39 ma la paura è che il bilancio possa aumentare nelle prossime ore. Erano lì, in 38 veicoli tra vetture e mezzi pesanti: chi si dirigeva verso ore di relax, chi aveva segnato l'appuntamento sul calendario da mesi, magari per un'esperienza insieme a tutta la famiglia. O chi è morto mentre lavorava senza accorgersi di nulla. E intanto la bagarre politica continua con il Movimento 5 Stelle - nelle persone di Di Maio e Toninelli, insieme al premier Conte - chiedono la revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia per la gestione delle strade. E la Lega che posizione prende? Matteo Salvini è arrivato a Genova solo nel pomeriggio di ieri, giornata di Ferragosto, per un consiglio dei ministri del via del tutto eccezionale. Ma il viceministro e capo del Viminale ha fatto infuriare in tanti. Motivo? Presto detto... (Continua a leggere dopo la foto)



Nella notte del 14 agosto, in occasione del 'Capodanno d'agosto', mentre Genova scavava per trovare superstiti e morti del viadotto Morandi tra le lamiere e il cemento, Matteo Salvini era in provincia di Messina (a Furci Siculo) per una cena di partito nella sede locale. Le foto, postate dagli stessi leghisti su Twitter e Facebook, ritraggono il Ministro dell'Interno seduto al tavolo del noto locale 'Sapori di mare' con alcuni esponenti e simpatizzanti del Carroccio, sorridente in maniche di camicia. "Vince la squadra", c’è scritto sulla torta. "Meraviglioso Ferragosto alternativo a Furci Siculo cena insieme al ministro Matteo Salvini", scrive Antonio Mazzeo su Twitter, in una serata tutt'altro che normale. Salvini, riportano le cronache locali, ha visitato il paese in cui è stato eletto un rappresentante del Carroccio nella provincia di Messina, e ha festeggiato la nascita del Gruppo della Lega che ha raccolto transfughi (20) di Forza Italia. (Continua a leggere dopo la foto)



La Lega Messina, nella serata della vigilia di Ferragosto, twittava (vedi foto in primo piano) un post di cordoglio per le vittime di Genova, ma che non rinunciava ad addossare le prime spicciole responsabilità: "Vicino con il cuore e la mente alle vittime del crollo di genova. Benetton rifletta e paghi". La dubbia necessità della tappa notturna messinese, però, viene sollevata da molti utenti Twitter, dopo che un’utente, Stefania Stravato, posta le foto. "Perché il ministro è lì a festeggiare?", rilevano alcuni. "Vicepremier ministro sicurezza festeggia con 260 invitati. - cinguettia un utente - Si poteva evitare, senza fare speculazioni politiche" sentenzia un altro. (Continua a leggere dopo la foto)



Non mancano poi i commenti degli esponenti politici. Come il capo politico del Partito Democratico: "I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, recita la Costituzione. Le immagini di Salvini che festeggia in ore drammatiche per Genova sono uno schiaffo al dolore del nostro Paese e la negazione di quel principio". A fargli da eco Michele Anzaldi che aggiunge: "In un paese normale, un ministro dell’Interno che nelle ore cruciali dopo un disastro di tali proporzioni preferisce divertirsi con i suoi compagni di partito".

