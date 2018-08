“Un massacro”. Strage sulla strada per le vacanze. Morti tre giovanissimi

Due famiglie perugine sono rimaste coinvolte in un drammatico incidente stradale, sulla statale 693 in provincia di Foggia in prossimità dello svincolo per il Santuario di San Nazario. Coinvolti nel violento sinistro un suv e due camper: sul primo' cerano a bordo 5 persone, sugli altri due mezzi invece due famiglie di Perugia in vacanza in Puglia. Per due passeggeri del Suv, purtroppo, due ragazze di 22 e 24 anni, lo schianto è stato fatale. Un terzo passeggero - sempre presente sul Suv – è morto poco dopo.A morire sono state Liliana Quaranta, Daniela Caserta e Domenico Gildone di 21 anni. Feriti, lievemente, i componenti dei due camper (le due famiglie di Perugia), e gli altri due del Rav. Sul caso indagano i carabinieri, presenti sul posto insieme ai medici del 118, alla polizia, Guardia di Finanza e polizia Locale di San Nicandro, oltre ai vigili del Fuoco.La dinamica di quanto accaduto è ancora in fasi di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. (Continua dopo la foto)



Ma secondo le prime ricostruzioni l'auto (un Suv) potrebbe aver perso il controllo andando a colpire uno dei due camper di perugini che viaggiavano in senso opposto: i due mezzi che si sono urtati sono finiti fuori strada dopo un testacoda, mentre il conducente del secondo camper nel tentativo di evitare l'impatto con l'altro a pochi metri davanti è finito contro un muretto. E qui il bilancio delle vittime sarebbe potuto salire, dal momento che il camper finito contro il muretto.

Si è incendiato e soltanto il prontissimo intervento di un altro automobilista ha fatto sì che la famiglia perugina all'interno del mezzo potesse velocemente uscire senza particolari danni. Feriti in maniera non particolarmente grave anche i perugini nell'altro camper. Nel 2017 meno incidenti stradali ma più vittime. E' quanto sottolinea la Polizia stradale nel bilancio della propria attività nel corso dell'anno che ha visto 474.450 pattuglie di vigilanza stradale impegnate a contrastare i comportamenti illeciti alla guida dei mezzi su strade e autostrade.

Le infrazioni al codice della stradaaccertate -si legge in una nota- sono state 1.999.469 che hanno portato al ritiro di 44.305 patenti di guida e 45.875 carte di circolazione con 2.946.906 punti complessivamente decurtati.L’andamento del fenomeno infortunistico, rilevato da Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri (al 20 dicembre 2017), se da un lato ha fatto registrare una lieve diminuzione nel numero complessivo degli incidenti (72.015, il 2,5% in meno rispetto al 2016) ed in quello delle persone ferite (39.178, -0,6%), dall’altro ha espresso un lieve aumento relativamente all’incidentalità con conseguenze mortali, con un incremento dei sinistri (1.519) + 0,8% (12 in più) e delle vittime – (1.656 ) + 2,2% (36 deceduti in più), tendenza purtroppo confermata da Istat. La sicurezza della mobilità rappresenta una priorità per la Polizia di Stato che, con la Specialità Polizia Stradale, è da sempre alla ricerca di soluzioni avanzate in termini di tecnologia, procedure e modelli operativi, per garantire servizi più efficaci di prevenzione e di controllo.

