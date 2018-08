“È pericoloso, non va mangiato”. Coop ritira prodotto. Cosa sta succedendo

Dopo il minestrone, il mais, il pecorino e il prosciutto cotto, nuovo allarme alimentare. Per il rischio Listeria Unicoop Tirreno ha richiamato un lotto di salmone norvegese marchio Kv Nordic. Il pesce preconfezionato è finito sotto la lente del ministero della salute per rischio batteriologico dovuto, come detto, alla presenza di listeria monocytogenes. Ad essere stato cestinato è solo il lotto 801252, identificato dalle scadenze 16.08.18 E 23.08.18, Quello che riguarda la linea "salmone norvegia affumicato" venduto in confezioni da 50 grammi, avente scadenza minima 16.09.2017, Commercializzato da eurofood S.P.A. Ci sarebbe un rischio batteriologico dovuto alla presenza di listeria monocytogenes.Coop invita quindi i cittadini a controllare se a casa hanno il lotto interessato e di non consumarlo ma di portarlo indietro. La listeriosi, spiega Giovanni D'agata, presidente dello "sportello dei diritti", può provocare nausea, vomito e diarrea, ma anche infezioni più gravi, come la meningite. (Continua dopo la foto)



Si tratta di una infezione che si trasmette per via alimentare e può essere pericoloso soprattutto per le persone con basse difese immunitarie come bambini ed anziani. L'avviso di richiamo del lotto, è stato pubblicato sul portale Coop.La Listeria è ubiquitaria e viene trasmessa principalmente per via orale tramite l'ingestione di prodotti alimentari contaminati. Entrato nell'ospite, il batterio raggiunge il tratto intestinale e causa l'infezione sistemica.

La diagnosi di listeriosi richiede l'isolamento dell'organismo dal sangue e/o dal liquido cerebrospinale. Il trattamento comprende una somministrazione prolungata di antibiotici, in primo luogo ampicillina e gentamicina, a cui l'organismo è di solito suscettibile.L'incidenza è molto bassa, di appena 7 persone su un milione, le tipologie più a rischio sono soprattutto i neonati e le persone che hanno superato i sessant'anni. I soggetti che hanno immunodeficienze sono più vulnerabili.

Si manifesta in genere in gravidanza o in soggetti immunodepressi e pur trasmettendosi per via alimentare non dà sintomatologie gastroenteriche, ma manifestazioni generali quali la setticemia o la meningite purulenta o infezioni intrauterine o fetali. In gravidanza ha una sintomatologia subdola, simil influenzale, con gravi ripercussioni sul feto.Fra i sintomi e i segni clinici (a seconda della tipologia), ritroviamo: febbre alta, endocardite, osteomielite, colecistite, peritonite, meningite, paralisi dei nervi cranici, perdita della funzionalità motoria.La malattia colpisce soprattutto gli adulti più anziani, le persone con sistemi immunitari indeboliti, le donne in gravidanza e neonati. Raramente, anche le persone senza questi fattori di rischio possono essere infettati. Una persona con listeriosi ha solitamente febbre e dolori muscolari, spesso preceduti da diarrea o altri sintomi gastrointestinali. Quasi tutti coloro che hanno diagnosi di listeriosi hanno un'infezione invasiva (il che significa che i batteri si diffondono dai loro intestini al loro flusso sanguigno o in altri siti del corpo). La malattia può verificarsi fino a due mesi dopo aver mangiato il cibo contaminato.

