"Senza parole". Inizia così il post sui social di Luca Bizzarri dopo il crollo del Ponte Morandi, il viadotto dell'autostrada A10. Un post commosso per la sua città così duramente ferita. "Per Genova una tragedia immane - scrive il comico e conduttore genovese -. Sarà davvero difficile, per la città, riprendersi da questo disastro. Ci aspettano lacrime e, dopo le lacrime, tempi duri e difficili. Servirà la buona volontà e l'aiuto di tutti". E conclude infondendo coraggio: "Forza Genova, forza città mia". Bizzarri esprime il suo dolore anche in un post successivo. "Dice il sindaco che la città non è in ginocchio, ed è giusto che lo dica. Io però lo sono - dice su Facebook - Lo sono da oggi, da quando mi è arrivato il primo messaggio, da quando ho capito. Lo sono perché stasera a Genova c’è silenzio, perché non so cosa fare, dove stare. Sono in ginocchio perché su quel ponte, attraverso di lui, ho lasciato mille volte casa e mille volte sono tornato. L’ultima ieri sera". (continua dopo la foto)

"Sono in ginocchio - continua il post - perché leggo lacrime, accuse, e 'pagheranno tutti caro' e so già che non pagherà nessuno semplicemente perché i colpevoli sono tanti, sono troppi. E allora resto in ginocchio, per un po’, e sono felice che ci sia chi mi dice di rialzarmi subito. Ma ci resto, perché se prendi un pugno così forte fai bene a stare un po’ giù, a riordinare le idee". "Resto giù, in ginocchio, perché ho un’idea che mi gira in testa che sicuramente è sbagliata, dettata dallo sconforto, dalla tristezza. Ci rialzeremo. Non saremo meglio, saremo così" conclude Bizzarri.

Intanto Luigi Di Maio e Danilo Toninelli vanno all'attacco di Autostrade per il crollo. "I responsabili hanno un nome e un cognome: Autostrade per l'Italia - dice il vicepremier a Radio Radicale - Abbiamo avuto il mito del privato, si è detto che sarebbe stato meglio far gestire ai privati. Ci troviamo con uno dei più grandi concessionari europei che ci dice che quel ponte era in sicurezza e niente faceva pensare a un tale crollo strutturale. Si dimettano i vertici, perché evidentemente la manutenzione non è stata fatta".

Di Maio spiega che "il ministro Toninelli ha già avviato le procedure per un eventuale ritiro delle concessioni autostradali e comminare le multe che servono". Così come annunciato dallo stesso ministro delle Infrastrutture su Facebook: "I vertici di Autostrade per l’Italia devono dimettersi prima di tutto. E visto che ci sono state gravi inadempienze, annuncio fin da ora che abbiamo attivato tutte le procedure per l’eventuale revoca delle concessioni, e per comminare multe fino a 150 milioni di euro". "Se non sono capaci di gestire le nostre Autostrade, lo farà lo Stato" si legge nel post.

