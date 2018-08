“Quel ponte crollerà fra 10 anni”. Genova, la drammatica profezia

C'è una profezia nefasta che oggi suona come maledettamente veritiera, nel giorno in cui l'Italia si trova ad abbracciare forte Genova e la sua popolazione colpita da un terribile dramma, il crollo del ponte Morandi che ha causato 35 morti già accertati, con un bilancio che purtroppo non è ancora da considerare come definitivo. Basta infatti scorrere con gli occhi tra i verbali delle sedute del Consiglio comunale di Genova ed ecco che si trova facilmente traccia di una previsione che riguardava proprio l'integrità della struttura. Come scrive l'Huffington Post, era il 2012 quando Giovanni Calvini, allora presidente di Confindustria locale a fine mandato, si mostrava furioso verso chi si opponeva alla realizzazione della Gronda di Ponente, necessaria per agevolare il traffico nella zona dove oggi è accaduta la tragedia. E rispondendo a un cronista del Secolo XIX spiegava: "Perché guardi, quanto tra dieci anni il Ponte Morandi crollerà, e tutti dovremo stare in coda nel traffico per delle ore, ci ricorderemo il nome di chi adesso ha detto no alla Gronda". (Continua a leggere dopo la foto)

Il ponte è crollato in anticipo rispetto a quando previsto. Di anni ne sono passati soltanto sei e mezzo. In rete si trovano forum, dibattiti, comitati pro e contro Gronda che parlano della fragilità del ponte Morandi, dagli anni Sessanta una infrastruttura continuamente sotto l'occhio del ciclone. Già allora però, nel 2012, il presidente di Confindustria tra i primi a livello pubblico e politico dichiarò l'emergenza e la necessità di interventi immediati e soluzioni alternative.

Quasi per caso, le parole di Calvini finirono perfino in Consiglio comunale: quella frase sul "ponte che crollerà" fu così dibattuta pubblicamente in aula nella seduta del 4 dicembre 2012. A parlare in quell'occasione anche Paolo Putti, consigliere del MoVimento 5 stelle, totalmente contrario alle parole di Calvini e alla Gronda: "Credo che fra 10 anni andranno a chiedere come mai si sono sperperati 5 miliardi di euro che si potevano utilizzare per fare delle cose importanti per l'industria".

In riferimento alla frasi di Calvini sul crollo del ponte, Putti aggiungeva: "A noi Autostrade, in quest'aula, ha detto che per altri 100 anni può stare in piedi". La questione della Gronda è al centro di un dibattito costante da anni nel genovese. In molti, dal mondo delle imprese ai semplici cittadini, avevano sollevato dubbi sulla stabilità del ponte e non è mancato chi nel tempo aveva chiesto forti interventi di ristrutturazione.

