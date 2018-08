“Posso dirvelo con certezza”. Jack Vanore, la rivelazione sul dramma di Genova

Rabbia, disperazione, vicinanza virtuale a una popolazione colpita da un dramma terribile e che doveva e poteva essere evitato. Questi gli atteggiamenti che vanno per la maggiore sui social italiani a poche ore dalla terribile disgrazia che ha colpito Genova, dove il crollo del ponte Morandi ha provocato la morte di 35 persone, tra cui un bambino di soli 10 anni, e una dozzina di feriti. Tra i tanti a intervenire in queste ore in rete c'è anche Jack Vanore, popolare corteggiatore e tronista di Uomini e Donne, che con i suoi concittadini genovesi sta vivendo ore d'angoscia e rabbia. La tragedia di proporzioni devastanti che si è abbattuta sulla città dopo il crollo del ponte Morandi lo ha turbato non poco. Ma dopo lo sgomento, nel ragazzo si è fatta spazio l'ira per una catastrofe evitabile. Il suo commento su quanto accaduto lo ha affidato al suo profilo Instagram: "Sono di Genova, ci sono passato su questa strada maledetta almeno 1 milione di volte. Anche poche ore fa ci si sono passato sopra …". (Continua a leggere dopo la foto)

"Ho scritto strada maledetta perché si SAPEVA che non era sicuro! – prosegue poi Jack Vanore – Si sa che una struttura in cemento armato non può reggere per troppo tempo. Soprattutto un ponte così importante dove raccoglieva centinaia di persone ogni giorno". Infine arriva la dura chiosa dell'ex tronista di Uomini e Donne: "Stop! Non c è altro da aggiungere #vergogna. Prego e piango per questa strage, piango per le famiglie di queste persone a cui gli hanno stravolto la vita… #stragedistato". (Continua a leggere dopo la foto)

Ponte Morandi, il ponte dell'autostrada A10 che collega Genova al suo ponente cittadino e poi a Savona e Ventimiglia è crollato durante la mattinata di oggi 14 agosto. Alle 11.50 un tratto del viadotto sospeso a decine di metri d'altezza ha ceduto per un cedimento strutturale e si è abbattuto sull'abitato sottostante. Secondo la ricostruzione della Protezione civile, al momento della tragedia, erano in transito sulla struttura circa trenta veicoli e tre mezzi pesanti.(Continua a leggere dopo la foto)

In queste ore l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, ha voluto rispondere così a chi lanciava accuse sullo stato del ponte e sulla sua pericolosità per le persone che ogni giorno lo attraversavano a bordo delle proprie auto: "Non mi risulta che il ponte fosse pericoloso e che andasse chiuso. Autostrade per l'Italia ha fatto e continua a fare investimenti".

“Siete delle teste di ca***”. L’attacco del politico dopo il crollo del ponte a Genova