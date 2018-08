“Vieni a lavorare lo stesso”. Follia dopo il crollo del ponte a Genova

Una testimonianza che ha iniziato a circolare in rete proprio mentre l'Italia piange per i morti di Genova, vittime del crollo del ponte Morandi in una giornata che doveva preparare alla festa di Ferragosto e che invece si è trasformata in una tragedia infinita. Almeno 35 i morti accertati finora dalle autorità, anche se restano i dubbi sulle condizioni di salute di alcune persone ancora disperse. Proprio nelle ore immediatamente successive al tragico crollo del ponte Morandi a Genova, una dipendente in servizio presso il Centro Commerciale La Fiumara, che si trova a meno di 2 km dal disastro, è stata costretta ad arrivare a piedi sul luogo di lavoro nonostante le proibitive condizioni di traffico. A rivelarlo è stata la testata Fanpage che ha anche pubblicato un audio Whatsapp dove si sente la ragazza raccontare le richieste del datore di lavoro, che le ha appena imposto di recarsi a lavoro a piedi nonostante la tragedia in corso a poche centinaia di metri e nonostante l'impossibilità di raggiungere il centro commerciale in auto. (Continua a leggere dopo la foto)

"Non potete capire. Sono uscita da Fiumara, sono arrivata a Sanpierdarena e non ti fanno passare. Ho lasciato la macchina a Sanpie, dove abitavano i tuoi V***, sto andando a piedi, devo fare tutto il giro a piedi perché è bloccato tutto anche da Fiumara e non posso tornare con la macchina, non ti fanno entrare, non ti fanno passare e devo fare tutto il giro a piedi. Passano ambulanze a tutto spiano, un bordello" si sente nel primo audio Whatsapp. (Continua a leggere dopo la foto)

"Sono a piedi, a Campi, dietro la devastazione più assoluta. Ora devo chiedere ai carabinieri se mi fanno passare a piedi, mi hanno fatto esaurire i vigili, ho la divisa addosso, sono bagnata, non vi dico, una tragedia comunque ragazzi…". La notizia ha fatto subito il giro dei social lasciando a bocca aperta gli utenti che nel frattempo si trovano a commentare il dramma che ha piegato Genova. (Continua a leggere dopo la foto)

A commentare il tutto è stato anche Francesco Iacovone, dell'esecutivo nazionale Cobas: ""Una commessa mi ha inviato un audio incredibile, la vergogna nella tragedia" ha detto l'uomo, aggiungendo come poi l'azienda avrebbe respinto le accuse e sostenuto di non essere intenzionata a chiudere il centro commerciale in mancanza di formale richiesta delle forze dell'ordine.

“Ditemi se state bene”. Genova, il drammatico appello di Luca Bizzarri