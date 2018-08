“Il crollo di ponte Morandi? Una favoletta”. La frase agghiacciante sul famoso sito

C'è una polemica che sta infiammando il web in queste ore drammatiche, quelle che fanno seguito al terribile crollo avvenuto a Genova dopo il cedimento di ponte Morandi. Un bilancio terribile, che recita al momento 35 morti ma che potrebbe aggravarsi ulteriormente col passare delle ore, considerando che la protezione civile ha parlato di alcuni dispersi dei quali al momento non si hanno notizie certe. E mentre il paese piange le vittime di un altro disastro che non sarebbe dovuto avvenire, ecco l'etere trasformarsi in terreno di scontro. Oggetto del contendere un comunicato ospitato sul sito del Movimento Cinque Stelle e firmato dal Comitato No Gronda. Si tratta di un testo che risale al 2013 ma che parla, tra le tante cose, anche dello stesso ponte Morandi. Tra le righe, infatti, venivano spiegati i motivi della contrarietà alla Gronda di Ponente, una bretella autostradale progettata a Genova. Poi, a un certo punto, il comunicato cita espressamente la struttura crollata in queste ore a Genova. (Continua a leggere dopo la foto)

"Ci viene poi raccontata, a turno - si legge nel documento - la favoletta dell'imminente crollo del Ponte Morandi, come ha fatto per ultimo anche l'ex presidente della Provincia, il quale dimostra chiaramente di non avere letto la Relazione conclusiva del dibattito pubblico, presentata da Autostrade nel 2009. In tale relazione si legge infatti che il Ponte "...potrebbe star su altri cento anni" a fronte di "...una manutenzione ordinaria con costi standard" (queste considerazioni sono inoltre apparse anche più volte sul Bollettino degli Ingegneri di Genova)".

D'altronde quello delle grandi opere è uno dei punti sui quali si sta concentrando la polemica politica in queste ultime settimane. Proprio il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli pochi giorni fa aveva inserito la Gronda tra le infrastrutture destinate "a una revisione, che contempli anche l'abbandono del progetto". Quel messaggio, "la favoletta dell'imminente crollo del ponte Morandi", suona però in maniera sinistra e drammatica in questo momento.

Mentre gli utenti facevano rimbalzare le immagini del testo, ecco allora che i responsabili del sito hanno scelto di cancellare il contenuto, che si prestava ad attacchi violenti in un momento in cui l'Italia è sconvolta per l'accaduto. Ora quel link risulta irraggiungibile, ma gli utenti su Twitter hanno realizzato screenshot e si può risalirvi su Internet Web Archive.

