“Ecco perché è crollato. Io ero lì”. Valerio Staffelli, cos’è successo al ponte Morandi

Continuano a rincorrersi le voci sulla tragedia avvenuta nella mattinata a Genova, quando poco prima di mezzogiorno è crollato un pezzo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10. Almeno trentacinque le vittime, secondo fonti dei vigili del fuoco: tra i morti c'è anche una bambina. Sedici i feriti: quattro le persone estratte vive dalle macerie. Il bilancio però potrebbe aggravarsi visto che sono ancora numerosi i dispersi che i soccorritori stanno cercando tra le macerie. "Al momento del crollo transitavano 30-35 autovetture e tre mezzi pesanti" ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Tra le persone che hanno perso la vita nel drammatico incidente ci sono anche due operai dell'Amiu, la ditta che si occupa della raccolta rifiuti. I due lavoratori si trovavano all'interno di un capannone in un'isola ecologica: la struttura è stata travolta da uno dei piloni crollati e per i due non c'è purtroppo stato nulla da fare . (Continua a leggere dopo la foto)

Le salme delle vittime saranno trasferite al Padiglione Specialità del Policlinico San Martino per l'identificazione di rito. La Prefettura di Genova, come riportato da Il Corriere delle Sera, ha istituito 2 numeri dedicati per informazioni e segnalazioni di eventuali persone disperse: 010/5360637 e 010/5360654. Le immagini mostrano lo squarcio nella struttura del ponte, che collassando ha travolto diverse auto e mezzi pesanti rimasti schiacciati dalle macerie. (Continua a leggere dopo la foto)

Continuano intanto le ipotesi su cosa avrebbe potuto causare il crollo del ponte dando il là alla tragedia. In molti hanno parlato genericamente di un crollo strutturale ma non mancano anche ipotesi di tipo diverso, che proprio in queste ore continuano a circolare sui social. In particolare, si parla di un fulmine che avrebbe centrato la struttura: "Erano da poco passate le 11.30 quando abbiamo visto il fulmine colpire il ponte - ha detto un testimone, Pietro M., all'Ansa - e abbiamo visto il ponte che si andava giù". (Continua a leggere dopo la foto)

Una versione sulla quale si è interrogato in queste ore anche il famoso inviato di Striscia La Notizia Valerio Staffelli insieme proprio ad alcune persone presenti al momento del disastro. Il giornalista ha infatti scritto su Twitter: "Scusate ho visto immagini crollo ponte a Genova, per caso avete notato due bagliori prima del crollo? Ero lontano dal monitor ma sembravano una coppia di bagliori....".

