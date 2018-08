“Non più 22, il bilancio è pesantissimo”. Video choc: cosa c’è sul luogo del crollo

Continuano a circolare senza sosta le immagini dei drammatici fatti accaduti in queste ore, quando Ponte Morandi, il ponte dell'autostrada A10 che collega Genova al suo ponente cittadino e poi a Savona e Ventimiglia, è crollato di colpo. Un tratto del viadotto sospeso a diverse decine di metri si è abbattuto per un cedimento strutturale sull'abitato sottostante. Secondo la Protezione civile al momento del crollo del ponte erano in transito sulla struttura una trentina di veicoli e tre mezzi pesanti. Quattro le persone estratte vive da sotto le macerie. Stando a quanto riportato in queste ore dalle autorità, si parla ufficialmente di 35 morti, tra i quali un bambino, 14 feriti, di cui 5 in codice rosso e 4 in codice giallo, e dieci dispersi. Un bilancio cresciuto con il passare delle ore. "Temiamo che il numero delle vittime e dei feriti sia destinato ad aumentare perché sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei detriti della parte del ponte caduto" ha detto il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. (Continua a leggere dopo la foto)

Non sarebbero coinvolte persone nelle case o in transito sotto la struttura, ma solo gli occupanti dei veicoli caduti.Il 118 ha dirottato tutte le ambulanze disponibili. "La dimensione è epocale, decine di morti tra chi è precipitato dal viadotto chi è rimasto incastrato sotto le macerie. I vigili del fuoco insieme ai sanitari stanno tirando fuori i pazienti, qualcuno è già arrivato negli ospedali di Genova. Abbiamo l'appoggio pieno di Lombardia e Piemonte, tutti gli ospedali sono a disposizione". (Continua a leggere dopo la foto)

Proprio in queste ore sono tante le foto e i video inviati dagli utenti che mostrano i momenti precedenti e successivi il drammatico incidente. In uno, che sta facendo il giro del web in queste ore ed è stato condiviso anche sulle pagine de La Repubblica, si vede un gruppo di persone riprendere dal basso la struttura crollata, uno scenario davvero apocalittico che ha colpito al cuore gli utenti di tutta Italia per la sua devastante potenza. (Continua a leggere dopo la foto)

Mentre le immagini scorrono, si sentono i presenti pronunciare parolacce di rabbia e terrore, censurate con dei bip. A un certo punto, un uomo pronuncia una frase terribile quanto veritiera: "È andata anche bene". Un'affermazione confermata proprio dalle autorità in queste ore, che parlano si un bilancio terribile con già 35 morti accertati ma anche di come le cose sarebbero potute andare anche peggio.

