“Vivo dopo un volo di 80 mt”. Il racconto choc del calciatore volato giù dal ponte

Una notizia che ha sconvolto l'Italia che si preparava a festeggiare il Ferragosto, straziata di fronte alle immagini trasmesse dalle tv e circolate sui social che mostravano il dramma vissuto da Genova in quella che doveva essere il preludio a una giornata spensierata, pur minacciata dal maltempo. L'improvviso crollo Ponte Moandi, viadotto della A10, ha invece dato il là a un dramma terribile. Almeno 22 le vittime già accertate nell'incidente, con 13 persone trasportate in ospedale, alcune delle quali in codice rosse, e la terribile sensazione che il bilancio possa aggravarsi con il passare delle ore, visto anche che le autorità parlano di una decina di dispersi. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dalle autorità di fronte a una tragedia che ha piegato una città intera, altrettanti i vip che in queste ore hanno deciso di dedicare un momento della loro giornata a una popolazione colpita a freddo da un colpo terribile, arrivato dritto al cuore.

Sul ponte crollato a Genova c'era anche Davide Capello, portiere e bandiera del Legino. Il giocatore era a bordo della sua auto al momento della tragedia e ha fatto un volo di 80 metri uscendo miracolosamente illeso dalle macerie. Un racconto davvero incredibile il suo, che si somma a quello di altri superstiti che hanno assistito coi loro occhi al crollo, avvenuto per delle cause che al momento non sono state ancora accertate (si parla di un fulmine).

Lo stesso Davide ha comunicato attraverso alcuni messaggi vocali su Whatsapp di stare bene e di aspettare i controlli sanitari necessari per escludere eventuali traumi. Familiari e compagni di squadra si dicono scossi per l'accaduto. "Davide per me è come un fratello. Abbiamo pianto per cinque minuti al telefono per quanto accaduto. Definirlo un miracolo, per le proporzioni della tragedia che ha colpito Genova, è quasi riduttivo. Ovviamente è sconvolto, ma incredibilmente cosciente" spiega Fabio Tobia, suo ex allenatore in Prima Squadra.

La tragedia è avvenuta stamattina a Genova: alle 11.30 il ponte Morandi sul viadotto della A10 è improvvisamente crollato, sotto gli occhi di alcuni testimoni che hanno ripreso la sequenza. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri. A rimanere danneggiate anche l'area del torrente Polcevera e la ferrovia, interessate dal cedimento della struttura.

