“Ditemi se state bene”. Genova, il drammatico appello di Luca Bizzarri

Una tragedia davvero assurda quella che ha colpito Genova proprio a ridosso del Ferragosto, il crollo di Ponte Morandi, viadotto della A10, venuto giù per cause ancora da accertare con precisione. Si parla di un fulmine, stando a quanto riportato da alcuni testimoni oculari, o forse di un più semplice cedimento strutturale. Fatto sta che lo scenario si è fatto presto apocalittico e il bilancio dell'incidente più grave minuto dopo minuto. Oltre trenta automobili coinvolte, insieme a tre mezzi pesanti. E 22 vittime già accertate, oltre a 13 feriti alcuni dei quali trasportati in ospedale in codice rosso. In queste ore concitate, di speranza, lacrime e rabbia, tanti anche i vip e i gli esponenti del mondo politico che si sono affrettati a mandare un messaggio alla popolazione colpita da un dramma così terribile. Tra chi ha scelto di dedicare a Genova qualche riga c'è anche Luca Bizzarri, attore e drammaturgo, celebre componente con Paolo Kessisoglu del duo "Luca e Paolo". (Continua a leggere dopo la foto)

L'attore è comprensibilmente sconvolto per il crollo del ponte Morandi, il viadotto Polcevera dell'A10 di Genova. Genovese, nel capoluogo ligure Bizzarri ha anche la sua scuola di recitazione, il CFA. Attraverso l'account della scuola, l'attore chiede ai suoi allievi di dare notizie, di far sapere "se state tutti bene", evidentemente preoccupato per quanto sta accadendo in queste ore. Successivamente, via Twitter, l'attore si dice senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

"Una tragedia immane". Sono queste le parole che ritornano sempre, quelle utilizzate anche dal ministro Danilo Toninelli nel commentare a caldo la notizia. Luca Bizzarri fa notare che "saranno tempi duri e difficili", dopo le lacrime. "Senza parole. Per Genova una tragedia immane. Sarà davvero difficile, per la città, riprendersi da questo disastro". (Continua a leggere dopo la foto)

"Ci aspettano lacrime e, dopo le lacrime, tempi duri e difficili - conclude Bizzarri nel suo messaggio dedicato alla popolazione genovese - Servirà la buona volontà e l'aiuto di tutti. Forza Genova, forza città mia". Le immagini aeree riprese dai vigili del fuoco confermano che le campate del ponte crollate al suolo hanno investito in prevalenza l'area del torrente Polcevera e la ferrovia, colpendo, tra gli edifici sottostanti, il centro Amiu e un'altra palazzina

Genova, crollo ponte Morandi. Ansia per case e capannoni sottostanti