Scenario apocalittico. Genova si preparava a vivere un Ferragosto atipico sotto gli acquazzoni che avevano già fatto desistere tantissimi italiani a mettersi in viaggio. Niente, però, lasciava presagire l'immane tragedia che si è registrata oggi, martedì 14 agosto 2018, intorno alle ore 11:50. Forse per colpa di un fulmine - a sentire testimoni oculari -, forse per un cedimento solo ed esclusivamente strutturale. Fatto sta che il Ponte Morandi, viadotto della A10, una delle principali arterie della viabilità ligure, è venuto giù come pasta frolla. Oltre 32 vetture coinvolte e tre mezzi pesanti. E un bilancio vittime drammatico: secondo il viceministro dei Trasporti, Rixi, presente in Liguria sul luogo della tragedia, ci sarebbero 22 vittime e 13 feriti. Il bilancio, purtroppo, rischia di aggiornarsi in peggio nelle prossime ore. E ci sono anche decine di dispersi. Paradossalmente, la tragedia avrebbe potuto avere contorni ancora più gravi. (Continua a leggere dopo la foto)

Crollato il ponte #morandi sul Polcevera a Genova. Non un ponte qualsiasi, il ponte dell'autostrada. Credo di esserci passato almeno un migliaio di volte.#austerità pic.twitter.com/LvWqdrXs8F — Alessandro Liuto Giusto (@LiutoGiusto) 14 agosto 2018

Nella zona del crollo sono in corso le evacuazioni dei palazzi limitrofi all'area del disastro. Intorno alle 14 i residenti di Via Fillak e via Porro nella zona sottostante il viadotto crollato hanno abbandonato autonomamente le abitazioni. Alcuni degli sfollati hanno trovato riparo in un centro civico della zona. Il tratto autostradale è rimasto completamente bloccato con decine di automobilisti rimasti nella galleria autostradale che precede il viadotto. Due dei feriti gravi per il crollo del ponte sono stati travolti nelle loro abitazioni schiacciate dalla struttura. Lo riferiscono fonti mediche dall'ospedale San Martino. Si tratta di una donna di circa 75 anni intossicata dai fumi a seguito di un incendio che ha interessato la sua abitazione dopo il crollo del ponte. Un uomo sui 30 anni ha un importante trauma toracico e un grave trauma cranico. Un terzo ferito, un uomo di 46 anni della Repubblica Ceca, è in codice giallo. (Continua a leggere dopo la foto)

"Inizialmente pensavamo fosse un tuono vicinissimo a noi, abbiamo sentito un boato incredibile". Così uno dei testimoni del crollo del Ponte Moandi, a Genova, racconta i momenti di terrore vissuti questa mattina. "Noi abitiamo a circa 5 chilometri dal ponte, ma abbiamo sentito un botto pazzesco. Eravamo in casa, quando abbiamo sentito un vero e proprio boato - dice -. Ci siamo spaventati tantissimo, abbiamo avuto molta paura. Ora la situazione è drammatica, il traffico completamente in tilt e la città paralizzata". Il ponte crollato ha colpito una parte del centro Amiu, l'azienda ambientale del comune, dove si trovano uffici e dove viene gestita la logistica. Una parte del fabbricato risulta distrutta. Due furgoni Porter e un camion risultano schiacciati. I vigili del fuoco sono al lavoro ma non hanno ancora individuato vittime. Si sta valutando se evacuare il resto del capannone. (Continua a leggere dopo la foto)

+++ Pazzesco, è crollato un pezzo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova. Vigili del Fuoco, ambulanze e forze dell’ordine sul posto. Ci sarebbero delle persone sotto le macerie. +++ pic.twitter.com/JWOV3eaoVQ — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 14 agosto 2018

Anche il capo della protezione civile ligure ha confermato il coinvolgimento di alcuni capannoni, tra cui l'Ansaldo Breda. L'ingresso della fabbrica si trova proprio sotto il viadotto ma il crollo ha interessato una campata situata a pochi metri di distanza che è precipitata su un parcheggio che a quanto sembra in quel momento era vuoto. In questi giorni Ansaldo è chiusa ma nel sito lavorano alcune persone per la manutenzione.

