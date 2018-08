Il bilancio provvisorio è terribile. E, purtroppo, il Ferragosto 2018 ce lo ricorderemo per anni. Alle 11:50 circa l'ombelico del mondo è diventata la Ligura: l'autostrada A10 è stata protagonista del crollo di un viadotto. Nello specifico si tratta del Ponte Morandi, una delle principali arterie della viabilità ligure: una zona molto affollata della città della Lanterna. E al momento del crollo c'erano auto incolonnate in fila tra camion e autovetture, probabilmente dirette per recarsi all'imbarco dei traghetti. "Qui c'è l'inferno". Lo ripetono i soccorritori impegnati nella ricerca e nel recupero di persone sotto le macerie dopo il crollo del ponte Morandi. "Il fatto che abbia smesso di diluviare - spiegano - per fortuna ora può rendere più agevoli le ricerche e i soccorsi". (Continua a leggere dopo la foto)

Genova, nella immagini della Polizia di Stato il drammatico momento del crollo del Ponte Morandi. "Ci sono decine di morti", dice il responsabile del 118. Notizia in aggiornamento su https://t.co/0Zu6uGYTn2 → https://t.co/DEECHMD61e pic.twitter.com/eT3UPVUOxB — Rainews (@RaiNews) 14 agosto 2018

Sotto banco la agibilità del ponte Morandi crollato in data odierna, martedì 14 agosto 2018. A quanto pare, nonostante il bando di ristrutturazione sul sito Autostrade, il ponte non aveva problemi. Sul pericolo del viadotto Morandi l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, liquida così la questione: "Non mi risulta". Così, dunque, ha risposto a un giornalista che gli ha fatto notare che da anni si diceva che il ponte andava chiuso perché pericoloso. Nel corso del colloquio Castellucci ha detto che si sta recando sul posto. (Continua a leggere dopo la foto)

#14ago #Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 agosto 2018

La vera causa del crollo del ponte, però, potrebbe essere stato causato da un fulmine. A darne notizia sono testimoni oculari a Rainews24 che evidenziano come, poco prima del crollo del ponte, un fulmine abbia colpito proprio il viadotto Morandi. La notizia, però, è tutta da confermare. Al momento è presto per parlare di cause. Ora tutte le forze sono concentrate per dare soccorsi ai feriti e tirare fuori le persone rimaste sotto le macerie. Intanto, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte andrà questa sera a Genova in prefettura. Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Dopo il crollo del ponte il premier ha deciso di recarsi subito sul luogo e resterà nel capoluogo ligure anche nella giornata di mercoledì. Il crollo del viadotto ha sfiorato i capannoni di Ansaldo Energia, una delle principali industrie di impianti per la produzione di energia d'Italia. Per fortuna non dovrebbero esserci operai coinvolti... (Continua a leggere dopo la foto)



"Con i soccorritori sul luogo del crollo del Ponte Morandi. Uno scenario drammatico. Il mio ringraziamento va alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, polizia municipale, Protezione civile e a tutte le persone impegnate a prestare aiuto alla città e alle persone coinvolte". E' il commento del sottosegretario alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, che è sul luogo del crollo. C'è anche un bambino tra le vittime.

