Disastro a Genova. Secondo i soccorritori sarebbero una decina i mezzi coinvolti nel crollo del viadotto Morandi. Una parte del ponte, sull'autostrada A10 a Genova, è crollata. Secondo le prime informazioni, la causa sarebbe stata un cedimento strutturale. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa 100 metri. I vigili del fuoco hanno attivato le squadre cinofile e Usar (gli esperti di ricerca e soccorso tra le macerie urbane) per intervenire nel luogo del crollo. Diverse squadre dei vigili sono presenti sul posto e stanno già operando. Sul posto il 118 ha dirottato tutte le ambulanze disponibili. Il Secolo XIX riporta come intorno alle 11,50 il ponte Morandi, su cui scorre il tratto terminale dell’A10, è parzialmente crollato. Ancora non si conoscono dettagli. Ma l’infrastruttura è sicuramente piombata in parte sulla sottostante via Fillak a Rivarolo. Un testimone a Rainews24 racconta di essersi salvato per miracolo: "C'erano almeno due camion e due macchine". Secondo quanto riportato dai vigili del Fuoco sono state estratte persone vive dall'auto. Direttore 118 afferma: "Decine di morti". E il viceministro Rixi conferma il bilancio: "Ci sono almeno 7 morti accertati". Il video mostra il momento della caduta di una parte della struttura. (Continua a leggere dopo la foto)







Dunque, a quanto pare il pezzo del ponte dell’autostrada A10 a Genova è crollato pochi minuti fa: si tratta del ponte Morandi, che attraversa il fiume Polcevera. Non ci sono ancora notizie di eventuali feriti, ma le prime foto diffuse mostrano un crollo esteso. In Liguria ci sono forti piogge, e la Protezione Civile ha dichiarato l’allerta arancione. Su Twitter è tam-tam di aggiornamenti. "Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città". Lo ha scritto su Twitter il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. (Continua a leggere dopo la foto)



Sotto il viadotto Morandi ci sono centri commerciali e capannoni industriali, oltre ad alcuni edifici residenziali. E corre anche la ferrovia che collega Genova a Milano. Sembra che la parte di viadotto crollata, nella parte centrale, abbia colpito in prevalenza il letto del torrente Polcevera. Perrotta, capo polizia di Stato di Genova, a RaiNews24: "Stiamo garantendo il maggior numero di soccorsi, dati numeri non ce ne sono e non abbiamo conferme. Le immagini parlano da sé, sono eloquenti. Numeri non è possibile darne perché non ci sono conferme, situazione critica. Il massimo impegno nel cercare di agevolare e salvare il maggior numero di persone coinvolte". "A breve daremo notizie maggiori". "La situazione è critica".