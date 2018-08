“Giuseppe è morto”. Una vita spezzata a 20 anni. Il sospetto più brutto

Tragico schianto stamani alle 5. A perdere la vita un altro giovanissimo, Giuseppe Vinci residente a Fasano. A quanto si apprende il giovane, 20 anni, era in sella al suo scooter Piaggio Liberty 50 sulla Statale 16 alle porte di Speziale, frazione di Fasano in provincia di Brindisi, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo scooter, uscendo fuori strada.Si ipotizza che possa essere stato travolto da un’auto che poi è scappata.Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Fasano che non hanno potuto far altro che constatare la morte del ragazzo, oltre ai Carabinieri della locale compagnia per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Negli ultimi 10 anni il numero di persone coinvolte in incidenti stradali è passato da 330.981 a 250.128 tra feriti e morti (-24,4%). Il numero di incidenti è passato da 230.871 del 2007 a 174.933 del 2017, con una riduzione del 24,2%, di cui gli indicenti mortali sono passati dal 2% all'1,8%. (Continua dopo la foto)



Il numero dei feriti da 325.850 è passato a 246.750, con una riduzione del 24,3% mentre le persone decedute erano 5.131 e sono scese a 3.378 (-34,2%). I conducenti che hanno riportato ferite o sono deceduti passano da 230.971 a 170.714, in diminuzione del 26,1%; mentre i passeggeri, vittime di un incidente, sono calati del 26,8% (da 78.857 a 57.725).Le tabelle dell'Istat offrono anche una divisione per sesso da cui emerge che sono soprattutto gli uomini a restare coinvolti negli incidenti.

Nel 2007 gli uomini rimasti coinvolti in un incidente erano 210.308, pari al 63,5% del totale, di cui 206.182 feriti e 4.126 morti; mentre le donne erano 120.673 (36,5%), di cui 119.668 ferite e 1.005 morte. Dieci anni dopo gli uomini sono scesi a 155.586 (62,2% del totale), di cui 152.877 feriti e 2.709 morti; mentre le donne sono stati 94.542 (37,8%), di cui 93.873 ferite e 669 morte.Considerando solo gli incidenti mortali risulta che nell'80,2% dei casi che si sono verificati lo scorso anno le vittime erano uomini, mentre nel restante 19,8% erano donne.

Il fenomeno interessa soprattutto il sesso maschile anche andando indietro nel tempo; nel 2007 gli uomini che hanno perso la vita erano il 78,7% del totale, mentre le donne il 21,3%. Una percentuale "molto alta" degli incidenti stradali è causata dai colpi di sonno. Un fenomeno "noto alla comunità scientifica e alle autorità", ma nei confronti del quale vi è ancora "troppa disattenzione". A sottolinearlo all'Adnkronos è il professor Desiderio Passali presidente della società mondiale di Otorinolaringoiatria e coordinatore, nell’anno 2015, della commissione ministeriale per lo studio delle apnee ostruttive nel sonno, che sollecitava l’istituzione di Percorsi diagnostico-terapeutici per questa patologia da parte delle Regioni. "Molti incidenti stradali ( percentuale, stimata ,in molte ricerche, intorno al 20%) sono dovuti ai colpi di sonno. In genere –spiega Passali- si tratta di una sonnolenza generata da alterazioni del sonno dovute alla presenza di pause respiratorie durante tutta la notte. Un fenomeno che colpisce soprattutto chi russa. Si tratta di un problema al quale finora non è stata prestata la necessaria attenzione ai fini della sua correlazione con la sicurezza stradale".

