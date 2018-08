“Ecco che le era successo”. Anna Fasol, svolta: ritrovata a 2 settimane dalla scomparsa

Un messaggio disperato su Facebook, un appello ad aiutare le ricerche disperate di una donna scomparsa nel nulla e della quale si erano completamente perse le tracce. Così, attraverso i social, era stato lanciato l'allarme dopo la sparizione di Anna Fasol, moglie e mamma di 59 anni. Lunedì 30 luglio 2018 era stato l'ultimo giorno in cui qualcuno aveva avuto notizie di lei. Un caso che aveva fatto il giro del web italiano, con il post condiviso da tantissimi utenti. Tutto era successo a Cittadella, in Veneto. Il messaggio diffuso in rete forniva la descrizione di una donna con capelli scuri e occhi castani, alta 165 centimetri e di corporatura esile. Gli ultimi avvistamenti di Anna erano avvenuti nella zona di Ca' Onorai, dove vive con la famiglia. Poi, non avendone più notizie, i famigliari si erano allarmati e non riuscendo a raggiungerla telefonicamente avevano avvisato le autorità. (Continua a leggere dopo la foto)

Un caso che aveva trovato spazio anche nel corso della popolare trasmissione Chi L'Ha Visto, che si occupa proprio di persone scomparse nel nulla. Ora, settimane dopo quel drammatico allontanamento che aveva gettato nello sconforto amici e parenti della donna, ecco però arriva la notizia improvvisa della risoluzione del caso. Anna Fasol è stata infatti ritrovata dai carabinieri della compagnia di Cittadella. (Continua a leggere dopo la foto)

La donna è stata rintracciata nel tardo pomeriggio di domenica e, stando a quanto emerso in queste ore, sarebbe in buone condizioni di salute. I carabinieri hanno atteso qualche ora prima di diffondere la notizia. La donna dovrà ora spiegare il perché del suo allontanamento che, stando alle circostanze, sembra in tutto e per tutto volontario. Altre informazioni non sono state al momento rilasciate. (Continua a leggere dopo la foto)

Tanti ancora i dubbi intorno al caso. In particolare, ci si chiede perché la donna quella mattina non si sia presentata a un appuntamento in banca con il datore di lavoro, dove avrebbe dovuto affrontare una delicata questione finanziaria. Sono ancora tanti i dubbi che ancora circondano la scomparsa della donna, anche se oggi, l'unica cosa importante, è il sospiro di sollievo dei cari che hanno potuto riabbracciarla.

