Ci siamo, il capodanno d'estate è alle porte. Mercoledì 15 agosto 2018 si festeggia il Ferragosto. Si tratta di una festività pagana nata sotto il segno di Augusto: l'imperatore decise di concedere questo giorno come momento di riposo dalle attività lavorative durante il quale, in tutto l'Impero, si organizzavano feste pagane e celebrazioni di animali da tiro (come asini e muli), che venivano dispensati dal lavoro e abbelliti con fiori e ghirlande. Oggi la giornata di Ferragosto resta tradizione anche grazie alla Chiesa Cattolica: questa data è stata scelta per celebrare l'Assunzione di Maria. Il dogma, proclamato da Papa Pio XII il 1 novembre 1950, contempla che la madre di Cristo "completato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo". Secondo il Vaticano tale ascensione avvenne proprio il 15 agosto. Ma il ferragosto è ormai, nella visione tradizionale, l'equivalente di viaggi esplorativi, tuffi in mare, grigliate con gli amici e tanto altro ancora. Anche se quello 2018 potrebbe subire un piccolo 'intoppo'... (Continua a leggere dopo la foto)



Gli esperti ne sono sicuri: sarà un Ferragosto 2018 da ombrello anziché da ombrellone. Sta per arrivare il ciclone che dividerà e spaccherà l'Italia in due. La giornata clou sarà proprio quella di mercoledì, 15 agosto 2018, che sarà contraddistinta dal passaggio della "Burrasca di Ferragosto". Questa si viene a creare in virtù della presenza di una bassa pressione atlantica che attraverserà l'Italia da Nord a Sud e che comincerà a sortire i suoi effetti già da oggi, lunedì 13, per quanto concerne precipitazioni e temperatura termica. Ma dicevamo del 15 agosto 2018, giornata di Ferragosto: quali saranno le zone colpite dai temporali? Il capodanno d'estate rischia di saltare, ecco dove... (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo gli esperti di meteorologia le precipitazioni temporalesche con grandine, alimentate da venti più freschi settentrionali collegati alla bassa pressione, scenderanno dall'Emilia Romagna verso le regioni centrali per raggiungere anche quelle meridionali. Insomma, sembra che il Nord sia salvo per la giornata del 15 agosto: le piogge e i temporali, nelle zone settentrionali, saranno presenti a partire dalla tarda giornata di oggi fino a domani sera, vigilia di Ferragosto. Giorno 15, invece, il meteo non darà scampo a chi sta organizzando scampagnate al mare. Previsti grandine e locali trombe d'aria o marine che si abbatteranno sulle province di Ferrara, Ravenna, Bologna, Forlì-Cesena e Rimini; clima instabile anche sulla Toscana, sull'Umbria, sul Lazio e sulle regioni adriatiche con temporali attesi a Grosseto, Perugia, Roma e l'Aquila. (Continua a leggere dopo la foto)



Un po' più fortunati, forse, al centro-Sud. Nel pomeriggio di Ferragosto, infatti, mentre in Emilia tornerà il sole, il maltempo insisterà sull'area romagnola e si accentuerà sulla provincia di Grosseto, sul Lazio come a Roma, sull'Abruzzo e giù verso il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Campania montuosa e la Calabria settentrionale. Sulle isole maggiori sono attesi temporali in Sardegna: saranno colpite le province di Sassari, Nuoro, Oristano e Ogliastra. Mentre in Sicilia l'unica provincia che rischia di veder rovinata la festa è Catania...

