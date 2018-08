“Attento!”. Ma il treno è troppo vicino e lo travolge. Una fine orribile

Incidente mortale stamattina in aperta campagna a Somma Vesuviana, sui binari della Circumvesuviana. Una persona in scooter è stata investita da un treno partito da Napoli alle 7.22, mentre attraversava i binari per raggiungere la parte opposta della strada. Da quanto appreso, la persona avrebbe oltrepassato un passaggio a livello senza barriere. Sul posto i carabinieri. Era un cinese di 42 anni, Zhong Jianguo, l'uomo che è morto attraversando con lo scooter il passaggio a livello della ferrovia Circumvesuviana, poco dopo la stazione di Rione Trieste nel comune di Somma Vesuviana (Napoli). Stava andando da amici per la giornata di festa. Il passaggio a livello è senza sbarre ma con segnali acustici e luminosi. Le indagini dei Carabinieri mirano ad appurare come mai l'uomo abbia attraversato i binari pur in arrivo del treno e se abbia sentito o meno i segnali. I residenti nella zona parlano di tratto pericoloso a causa del passaggio di persone ed auto, in alcune zone del giorno particolarmente intenso. (Continua dopo la foto)



Una tragedia che fa eco a quella di Brancaleone di qualche giorno fa. L'incidente si era verificato in contrada "San Giorgio", tra Brancaleone e Locri. La donna ed i due figli stavano attraversando i binari per raggiungere il mare. I tre, secondo quanto stanno ricostruendo gli inquirenti, non si sono accorti del sopraggiungere del treno, che li ha investiti in pieno. L'incidente potrebbe avere avuto origine dal fatto che la bambina sarebbe sfuggita di mano alla madre mentre insieme a lei ed al fratellino attraversavano i binari.

La donna, così, sarebbe stata costretta ad inseguire la figlia per raggiungerla e farla allontanare dai binari insieme al figlio. In quel momento sarebbe sopraggiunto il treno regionale partito da Reggio Calabria e diretto a Catanzaro Lido che ha travolto il gruppo familiare, uccidendo sul colpo i due bambini. L'unica a salvarsi è stata la mamma che ha riportato un grave trauma cranico e fratture multiple al bacino e ad una spalla ed è ora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria dove è stata già sottoposta a un delicato intervento chirurgico per tamponare una emorragia cerebrale.

Oggi, come ricostruiscono i testimoni oculari che hanno assistito alla tragedia, emerge un nuovo dettaglio sulla tragedia di Brancaleone. Il piccolo Lorenzo Pipolo è morto da eroe. Sì, perché l'angelo volato in cielo troppo presto avrebbe tentato all'ultimo momento di salvare la sorellina sfuggita all'attenzione della madre e scappata sui binari della ferrovia. Purtroppo, però, l'epilogo è stato il peggiore possibile: anche lui è finito per essere travolto dal treno regionale in transito partito da Reggio Calabria e diretto a Catanzaro Lido.

