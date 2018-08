“Nessun perdono”. La rabbia contro il papà della piccola Nicole. Guidava ubriaco

Nicole aveva 8 anni, ne avrebbe fatti 9 a settembre, è morta in un incidente stradale avvenuto a Nettuno (Roma), in via dei Frati. Alla guida dell'auto il padre, 39 anni, che poco dopo la mezzanotte avrebbe perso il controllo della vettura, finendo contro un palo e cappottandosi. A bordo dell'auto c'era anche l'altra figlia di 6 anni che è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Anzio ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche l'uomo è stato portato in ospedale ma è scappato per poi essere rintracciato dopo circa un'ora dalla polizia. Guidava con la patente revocata dal 2009 ed era risultato positivo all'alcol test. Un storia terribile che scatena rabbia e dolore tra i parenti della vittima. Tra cui lo zio di Nicole Francesco Guidi che, intervistato dal Messaggero, vuole sentire parlare di pietà: «Non lo perdoneremo mai, per una cosa così non c'è più perdono. Mia sorella è distrutta, ha perso una figlia. Nicole era dolcissima, la mia nipotina, l'ho vista domenica scorsa, era dolce, brava, non posso pensare che non c'è più». (Continua dopo la foto)



L’uomo è stato fermato per omicidio stradale. Non è l'unico impatto mortale che si è registrato nelle ultime ore. A Milano un'altra vittima della strada. L'incidente, e la corsa disperata verso l'ospedale Sacco: non c'è stato niente da fare, purtroppo, per un anziano di 76 anni travolto alle 7 di mattina da una moto in via Comasina. Alla guida della moto un 29enne, rimasto ferito a sua volta in modo lieve. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente: gli agenti della polizia locale di Milano sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.

A Cropani, in provincia di Catanzaro, un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte, intorno all’1,30. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ha violentemente tamponato lo scooter su cui viaggiava il ragazzo, sbalzandolo fuori strada. La vittima, Raffaele Gnutti, è morto sul colpo quando si trovava a soli pochi metri dalla sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, i vigili del fuoco e il personale del 118.

L’automobilista è stata sentito dai carabinieri in attesa delle decisioni del magistrato, mentre per il giovane è stato disposto l’esame autoptico. Una lunga scia di sangue sulle strade italiane. Un dramma senza fine sul quale le istiutzioni sono chiamate a dare una risposta ferma e decisa.

