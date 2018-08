Tragedia in vacanza. Scompare all’improvviso tra le onde. Lo strazio degli amici

Questioni di secondi. Qualche bracciata. Poi lo hanno visto sparire sotto il pelo dell’acqua. Immediatamente sono partiti i soccorsi. A quanto si apprende, sarebbe successo a pochi metri dalla riva per colpa di una corrente improvvisa che lo ha trascinato al largo. Per Mohamed Ali Slama, 23 anni di origini tunisine residente a Moie di Maiolati Spontini (in provincia di Ancona) non c’è stato niente da fare. Doveva essere una gita all’insegna del divertimento per il gruppo di amici che ieri mattina era arrivato da Moie: qualche giorno di relax in campeggio su quella che è stata definita la spiaggia più bella delle Marche, immersa tra i monti Sibillini. Ma in pochi secondi la giornata è finita in tragedia. Erano circa le 14.30 quando il 23enne si è tuffato da solo in acqua e ha deciso di tentare la traversata del lago di Fiastra. Ci era quasi riuscito ed era molto vicino alla sponda opposta: mancavano forse meno di dieci metri, quando è successo l’imprevisto. (Continua dopo la foto)



Stando a quello che hanno raccontato i testimoni, il ragazzo si stava avvicinando alla riva in corrispondenza del punto in cui erano distesi al sole alcuni turisti francesi. Questi ultimi sono stati attirati dalle grida disperate del 23enne, che probabilmente aveva ingerito molta acqua e si era reso conto di non riuscire ad arrivare fino alla sponda. Seppur richiamati dalle urla, però, i turisti francesi hanno fatto appena in tempo a rendersi conto della tragedia che stava per succedere.

In pochi secondi, hanno raccontato, il 23enne è stato risucchiato nelle viscere del lago, in un tratto in cui l’acqua raggiunge una profondità di circa trenta metri. Immediatamente, dalla spiaggia, i bagnini in servizio nel campeggio si sono tuffati in acqua e con il pattino e i mezzi a disposizione sono giunti – nel giro di un minuto o poco più – nel punto in cui il ragazzo era stato visto sparire sott’acqua. Nel frattempo dalla riva è subito stato lanciato l’allarme.

Sono corsi gli operatori del soccorso in servizio al presidio fisso della Croce Rossa, a pochi metri dal lago, i carabinieri della stazione di Fiastra (sotto la competenza della Compagnia di Camerino) e poco dopo sulla spiaggia è atterrata anche l’eliambulanza di Marche Soccorso dall’ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Macerata e Ancona: i sommozzatori dei pompieri si sono messi immediatamente alla ricerca del corpo del ragazzo.Questa mattina, alle prime oredell’alba, il corpo è stato individuato e successivamente recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con un'autopompa dalla sede Distaccata di Camerino e Visso e con il nucleo sommozzatori di Ancona. La salma del 23enne, ora, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria

